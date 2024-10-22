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G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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G7 планує залишити активи РФ замороженими після закінчення війни – Nikkei
G7 гарантуватиме Києву кредит у розмірі $50 млрд, отриманих від заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Лідери G7 опублікують нову заяву про заморожені російські активи цього місяця

Країни «Групи семи» планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні. Про це повідомляє Nikkei з посиланням на декілька джерел у G7, зокрема високопосадовців ЄС.

Як зазначає видання, лідери G7 випустять заяву про заморожені російські активи цього місяця. У ній йтиметься про те, що суверенні активи Росії будуть заморожені, поки вона не заплатить за завдану Україні шкоду.

«Ми... підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», – йдеться в проєкті заяви лідерів.

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Нагадаємо, Україна отримає від Великої Британії кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд) за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Раніше повідомлялося, що країни «Групи семи» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

До слова, суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

Теги: майно росія санкції Велика сімка

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