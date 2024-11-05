За інформацією американських спецслужб, росіяни планували теракти на цивільних літаках

Росія проводила випробування на можливість здійснення терактів на борту пасажирських літаків під час рейсів з Європи до США та Канади. У ході розслідування були виявлені запалювальні пристрої, а також затримані підозрювані. Цю інформацію надає The Wall Street Journal.

Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, які були надіслані через службу DHL. На їхню думку, це було частиною таємної операції РФ, яка мала на меті спровокувати пожежі на борту цивільних літаків. Подібні пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія).

Як зазначає видання, інциденти з пожежами ініціювали міжнародний пошук винних. Слідчі та розвідувальні агенції в Європі з’ясували, що у «вибухових посилках» містилися електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію. Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною більшої змови російських спецслужб.

Організаторів вибухів у Німеччині та Британії шукали по всій Європі. Національна прокуратура Польщі затримала чотирьох осіб та звинуватила їх у участі в диверсійних або терористичних акціях на користь іноземної розвідки. Слідчі не розкривали їхні імена та національності. Триває пошук ще щонайменше двох причетних.

У прокуратурі підтвердили, що метою вибухів було тестування каналу для передачі таких посилок, які планували відправити до США і Канади.

У відповідь на запит The Wall Street Journal, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі «ніколи не чули жодних офіційних звинувачень» у причетності Росії. Він охарактеризував публікацію видання як «традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ.

До слова, в пропагандистському інформаційному рупорі путінського режиму Путіна «РИА новости» розміщена стаття «Лавров: новый «крестовый поход» против России обречен на провал». В ній зокрема зазначається: «Більшість країн Заходу збилися в коаліцію заради підтримки України до перемоги, намагаючись нанести стратегічний удар Росії на полі бою», зазначив міністр на відкритті XVI Асамблеї Русского мира. Росія готова битися із Заходом на полі бою.