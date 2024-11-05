Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планувала пожежі на бортах цивільних літаків Канади та США – WSJ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія планувала пожежі на бортах цивільних літаків Канади та США – WSJ
Росіяни планували теракти в літаках
фото з відкритих джерел

За інформацією американських спецслужб, росіяни планували теракти на цивільних літаках

Росія проводила випробування на можливість здійснення терактів на борту пасажирських літаків під час рейсів з Європи до США та Канади. У ході розслідування були виявлені запалювальні пристрої, а також затримані підозрювані. Цю інформацію надає The Wall Street Journal.

Західні спецслужби виявили два запалювальні пристрої, які були надіслані через службу DHL. На їхню думку, це було частиною таємної операції РФ, яка мала на меті спровокувати пожежі на борту цивільних літаків. Подібні пристрої спалахнули у липні в логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія).

Як зазначає видання, інциденти з пожежами ініціювали міжнародний пошук винних. Слідчі та розвідувальні агенції в Європі з’ясували, що у «вибухових посилках» містилися електромасажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію. Слідчі дійшли висновку, що вони були частиною більшої змови російських спецслужб.

Організаторів вибухів у Німеччині та Британії шукали по всій Європі. Національна прокуратура Польщі затримала чотирьох осіб та звинуватила їх у участі в диверсійних або терористичних акціях на користь іноземної розвідки. Слідчі не розкривали їхні імена та національності. Триває пошук ще щонайменше двох причетних.

У прокуратурі підтвердили, що метою вибухів було тестування каналу для передачі таких посилок, які планували відправити до США і Канади.

У відповідь на запит The Wall Street Journal, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі «ніколи не чули жодних офіційних звинувачень» у причетності Росії. Він охарактеризував публікацію видання як «традиційні необґрунтовані інсинуації з боку ЗМІ.

До слова, в пропагандистському інформаційному рупорі путінського режиму Путіна «РИА новости» розміщена стаття «Лавров: новый «крестовый поход» против России обречен на провал». В ній зокрема зазначається: «Більшість країн Заходу збилися в коаліцію заради підтримки України до перемоги, намагаючись нанести стратегічний удар Росії на полі бою», зазначив міністр на відкритті XVI Асамблеї Русского мира. Росія готова битися із Заходом на полі бою.

Читайте також:

Теги: росія прокуратура Німеччина міністр Велика Британія розслідування Дмитро Пєсков росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна із жінок зізналася, що завжди відчувала себе чужою у власній родині, адже не мала жодної схожості з людьми, яких протягом 55 років вважала родичами
У Британії немовлят переплутали в лікарні: родини дізналися про це через пів століття
3 листопада, 12:41
Австралія підтримала ініціативу з повернення українських дітей, яких вивезла РФ
Ще одна країна приєдналась до коаліції з повернення депортованих українських дітей
1 листопада, 05:33
«Росатом» підписав із МАГАТЕ угоду
«Росатом» розширює співпрацю з МАГАТЕ: підписано угоду
29 жовтня, 10:49
Ізраїль завершив операцію в Ірані
Ізраїль оголосив про завершення операції в Ірані
26 жовтня, 07:20
Розміщення іноземних військових в Україні все ще розглядається
«Час зайнятися питанням»: голова Міноборони Франції прокоментував розміщення сил в Україні
22 жовтня, 08:06
Дмитра Ромаєва підозрюють у махінаціях із грошима
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
21 жовтня, 09:14
Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли
Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
18 жовтня, 21:19
Ситуація на фронті складна
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2024 року
16 жовтня, 00:00
РФ розстрілює полонених українців
Російське військове командування, ймовірно, заохочує страти полонених – ISW
14 жовтня, 03:40

Політика

В Пентагоні відповіли, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
В Пентагоні відповіли, як вплине присутність військ КНДР на Курщині на війну
Ізраїль ліквідував керівника розвідки «Хезболли» в Сирії
Ізраїль ліквідував керівника розвідки «Хезболли» в Сирії
Росія планувала пожежі на бортах цивільних літаків Канади та США – WSJ
Росія планувала пожежі на бортах цивільних літаків Канади та США – WSJ
ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту щодо миру на Близькому Сході – Блінкен
ХАМАС відхилив пропозицію Єгипту щодо миру на Близькому Сході – Блінкен
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
Публічні особи Словаччини протестують проти проросійської політики прем'єра Фіцо
Публічні особи Словаччини протестують проти проросійської політики прем'єра Фіцо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
20K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
9664
РПЦ відповіла 30 архієреям Московської церкви, які виступили проти усунення донецького ієрарха
9406
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 22:41
Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Вчора, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Вчора, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua