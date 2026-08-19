Як ми змінюємо соціальний захист родин, що мають дітей з інвалідністю

Що конкретно змінюється для родин?

Роками наша соціальна система залишалася радянським рудиментом – бюрократичним, формальним та байдужим до реальних людських доль. Система виплачувала мізерні кошти і фактично ставила батьків перед вибором: або кидати роботу та жити на межі бідності, аби доглядати за дитиною з інвалідністю, або залишатися без державної допомоги.

Ми мали зламати цей хибний підхід. І ми це зробили.

Верховна Рада прийняла в цілому мій законопроєкт №14191, який докорінно змінює філософію державної підтримки родин, що виховують дітей з інвалідністю. Це не просто черговий документ або формальне коригування цифр. Це перехід від сухих виплат до адресної, людської та турботливої системи, де центр уваги – це Дитина та її Родина.

Хочу висловити щиру вдячність Президенту України Володимиру Зеленському. Саме його тверда позиція щодо обов'язкового пріоритету соціальної справедливості та безкомпромісного захисту найвразливіших українців стала головним рушієм цієї реформи. Попри війну, попри колосальне навантаження на державний бюджет, ми знаходимо можливості для того, щоб підставити плече тим, хто цього найбільше потребує.

Що конкретно змінюється для родин?

Головна новація рішення – запровадження «базової величини» для розрахунку допомоги (з 2027 року вона становитиме не менше 4 000 грн) та поєднання прямих грошових виплат із комплексними соціальними послугами. Нова система повноцінно запрацює з 1 січня 2027 року.

Суттєве та реальне зростання виплат

Базова допомога на дитину з інвалідністю: зросте з 1 816 грн до щонайменше 8 000 грн на місяць (200% базової величини). Для дітей, які зазнали мінно-вибухових поранень, розмір основної допомоги додатково збільшується ще на 50%.

зросте з 1 816 грн до щонайменше 8 000 грн на місяць (200% базової величини). Для дітей, які зазнали мінно-вибухових поранень, розмір основної допомоги додатково збільшується ще на 50%. Надбавка на догляд: становитиме щонайменше 8 000 грн для дітей підгрупи А (найважчий стан) та щонайменше 4 000 грн – для інших дітей з інвалідністю (за наявності висновку ЛКК).

становитиме щонайменше 8 000 грн для дітей підгрупи А (найважчий стан) та щонайменше 4 000 грн – для інших дітей з інвалідністю (за наявності висновку ЛКК). Загальний розмір виплат на дитину: для родини з дитиною підгрупи А сукупна підтримка зростає з 8 800 грн до щонайменше 16 000 грн на місяць. Для інших родин виплати зростуть більш ніж утричі – з 3 500 грн до щонайменше 12 000 грн.

для родини з дитиною підгрупи А сукупна підтримка зростає з 8 800 грн до щонайменше 16 000 грн на місяць. Для інших родин виплати зростуть більш ніж утричі – з 3 500 грн до щонайменше 12 000 грн. Повнолітні з інвалідністю з дитинства: виплати для І групи становитимуть не менше 8 000 грн (з надбавкою за догляд для підгрупи А – до 16 000 грн); ІІ групи – не менше 4 000 грн (одиноким з потребою в догляді – до 7 000 грн); ІІІ групи – не менше 3 000 грн (одиноким з потребою в догляді – до 6 000 грн).

Повага до батьків та захист прав дитини

Ми скасували ганебну норму, яка змушувала одного з батьків залишати роботу задля отримання доглядових виплат. Відтепер надбавка за догляд виплачуватиметься незалежно від того, працює один із батьків чи ні. Батьки повинні мати можливість працювати, навчатися та реалізовувати себе, знаючи, що держава поруч.

Крім того, ми реалізували принцип «гроші ходять за дитиною»:

Допомога повністю зберігається для дітей у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та патронатних родинах і виплачується безпосередньо опікунам.

Для дітей в інтернатних закладах кошти накопичуватимуться на персональних рахунках – це створить для них стартовий капітал на житло, освіту чи лікування після досягнення повноліття.

Екосистема соціальних послуг: супровід від народження до 18 років

Грошова виплата – це лише частина справи. Не менш важливою є інфраструктура підтримки. Законопроєкт №14191 формує єдину систему супроводу дитини та родини із призначенням соціального менеджера в громаді як координатора медичної, освітньої та соціальної сфер.

Раннє втручання: закріплено як комбіновану послугу для сімей із дітьми від народження до 4 років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Послуга фінансуватиметься державою на постійній основі.

закріплено як комбіновану послугу для сімей із дітьми від народження до 4 років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Послуга фінансуватиметься державою на постійній основі. Підтримка освіти: послуги комплексного розвитку й догляду, а також асистента дитини в школі та садочку визначено як базові та гарантовані. Перші 5 років вони фінансуватимуться з Державного бюджету.

послуги комплексного розвитку й догляду, а також асистента дитини в школі та садочку визначено як базові та гарантовані. Перші 5 років вони фінансуватимуться з Державного бюджету. Перепочинок для батьків (respite care): нову послугу включено до державного переліку з гарантованим бюджетним фінансуванням на 5 років, аби батьки мали змогу пройшовши реабілітацію чи просто перепочити.

За розрахунками Мінсоцполітики, у найскладніших випадках сукупна вартість державної підтримки (прямі виплати разом із покриттям соціальних послуг) сягатиме до 71 000 гривень на місяць на одну родину.

Ухвалена редакція законопроєкту – це результат компромісу та великої спільної роботи з профільним середовищем, громадськими організаціями та експертами. Дякую кожному, хто долучився до розробки цього важливого документа.

Ми будуємо країну, де кожна дитина та кожна родина відчувають повагу, турботу та реальний захист держави.