Санкції точно діють? Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Найбільші сировинні компанії Росії мають проблеми з ліквідністю через складнощі з платежами.

Російські експортери зазнають наростаючих проблем з оплатою поточних витрат через складнощі у проведенні банківських платежів, які торкнулися операцій у всіх так званих «дружніх» Росії країнах, включаючи Китай, Туреччину та ОАЕ.

Через транзакції, які зависають або відхиляються банками, або затримуються на строки до місяця і більше, компаніям стає все важче планувати щоденні витрати.

Російських експортерів, доводиться буквально щодня дзвонити до міжнародних банків, доводячи, що платежі не порушують санкції. Але навіть у такому «ручному режимі» транзакції зависають на тижні і будь-якої миті можуть бути відхилені.

З проблемами зіткнулися, зокрема, російські металурги.

ГМК «Норнікель», найбільший гірничо-металургійний холдинг Росії, за підсумками першого півріччя відзвітував про збільшення дебіторської заборгованості на балансі на $300 млн. На стільки зріс борг клієнтів перед компанією через складності у проведенні платежів.

Таку ж суму недоотримав, згідно з звітністю, «Русал» – найбільший у РФ виробник алюмінію.

Загалом обсяг виручки, що зависла за кордоном, може оцінюватися в десятки мільярдів доларів.

Так, Центробанк РФ лише за січень–липень 2024 року зафіксував зростання «іноземних активів» бізнесу на $44 млрд. Ця сума, що включає, зокрема, валюту за кордоном, стала результатом «ускладнення ланцюжків міжнародних розрахунків».

2. Пограбування іноземних компаній у Росії продовжується.

Уряд РФ вирішив підняти вдвічі податок на вихід для іноземного бізнесу. Влада РФ домовилася про чергове підвищення внеску до бюджету від продажу російських активів іноземних компаній, що йдуть з РФ, а також збільшення мінімального дисконту для угод.

Розмір обов'язкових відрахувань до бюджету зросте з поточних 15% до 35% від ринкової вартості активів – 25% вартості угоди мають бути виплачені до бюджету протягом першого місяця з дати укладення угоди, 5% протягом року, ще 5% протягом двох років.

Розмір обов'язкового дисконту до ринкової вартості активу збільшиться до 60% із 50%.

Загалом іноземні продавці зможуть отримати лише 5% від ринкової ціни проданих підприємств.

Влада також планує запровадити нове правило – угоди вартістю понад 50 мільярдів рублів повинні будуть отримати дозвіл Путіна.

3. Виплавка сталі в Росії скорочується дев'ятий місяць поспіль.

Російські металурги у вересні 2024 року виробили 5,4 млн т сталі – на 13,5% менше, ніж за той же період 2023 року.

Виробництво прокату скоротилося на 18%, склавши 4,5 млн т, чавуну – на 8,5% до 4,1 млн т, труб – на 2% до 1,1 млн т.

Галузь показує негативну динаміку виробництва дев'ятий місяць поспіль.

Виробництво падає на тлі слабкого попиту в будівельній галузі, яка зазнає тиску через високі відсоткові ставки.

4. Запчастини для американських та європейських машин у Росії подорожчали більш ніж на 100% від початку війни.

З початку 2022 по вересень 2024 року ціни на запасні деталі для американських марок збільшилися на 122%, а європейських зросли майже вдвічі.

За цей же період запчастини для корейських авто подорожчали на 55%, а для китайських – на 60%. Рекордсменом вартості ремонту стала Skoda – ціни на комплектуючі цієї марки злетіли на 264%.

Загалом зростання вартості на запчастини автомобілів концерну VAG (бренди Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche) склало 260% з 2022 по 2024 рік.

Запчастини для Volkswagen за два з половиною роки подорожчали на 114,5%, для Audi – на 102%, для BMW – на 86,5%, а для Mercedes-Benz – на 84%. При цьому найменше подорожчали запчастини для Kia (37%), Лада (38,5%), Hyundai (42%), Haval (45%) і Renault (46%).

Через запроваджені санкції постійно змінюються канали та схеми постачання запчастин до Росії, витрати постачальників та продавців зростають, що позначається на кінцевих цінах для споживачів.

5. Санкції проти російських танкерів не зупиняють кораблі, що перевозять московську нафту.

Щонайменше 21 із 72 танкерів, на які минулого року накладено санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Міністерства фінансів Великої Британії чи Європейського Союзу, завантажили загалом 24 вантажі російської нафти з моменту їх призначення.

Згідно з даними відстеження суден, темпи, з якими танкери повертаються до роботи, зростають. Принаймні сім танкерів були завантажені російською нафтою у перші десять днів жовтня.

Спочатку занесені до чорного списку танкери простоювали. Жодне з підсанкційних суден не перевозило жодного вантажу російської чи будь-якої іншої нафти до квітня – через шість місяців після того, як були названі перші судна. Але, оскільки перші вантажі були успішно доставлені, використання підсанкційних танкерів різко зросло.

Всього під санкції США, Євросоюзу та Великої Британії за перевезення російської нафти потрапили 72 танкери.

Заходи, введені Великою Британією видаються найменш ефективними. Майже дві третини загального завантаженого вантажу було перевезено суднами, які перебувають під санкціями Лондона.

Усі танкери, запущені у вересні та жовтні, потрапили під санкції Британії, і лише один з них також був об’єктом Брюсселя. Це означає, що дві третини всіх суден, на які Великобританія наклала санкції, тепер знову працюють.

Навпаки, дії США виявилися більш ефективними. Лише шість вантажів було перевезено на чотирьох з 39 танкерів, занесених Вашингтоном до чорного списку.

Більшість танкерів, які стали мішенню OFAC, залишалися бездіяльними з того часу, як їх було внесено до санкційного списку.

Окремо 50 суден були перейменовані після того, як на них були накладені санкції, багато з них одночасно змінили прапори. Тринадцять із санкційних суден зараз плавають під прапором Барбадосу, чий реєстр суден знаходиться у Верховній комісії країни в Лондоні.

Більшість вантажів сирої нафти прямує до китайських портів, але приблизно одна третина потрапляє в Індію – це ознака того, що попереднє небажання країни мати справу з суб’єктами, які перебувають під санкціями, тепер у минулому.

Навіть якщо підсанкційні кораблі знову простоюють, танкери з чорного списку є лише крихітною частиною тіньового флоту, накопиченого росією для транспортування своєї сирої та нафтопродуктів поза досяжністю західних держав. Це зменшило ефективність цих заходів, оскільки для утримання нафти та доходів Кремля було доступно багато інших суден.

6. Верстати з Німеччини поставляють до Росії для оборонних компаній, попри санкції.

Понад 300 верстатів із програмним управлінням німецьких виробників були поставлені Росії в 2023 році, попри санкції – йдеться у розслідуванні німецької телерадіомовної компанії SWR.

За даними розслідувачів, у Росії близько 80% таких верстатів використовуються при виробництві літаків, військової техніки і боєприпасів.

Згідно з митними документами, постачання велися до кінця минулого року. SWR вдалося виявити понад 30 німецьких виробників, чиї машини імпортувалися до Росії.

Постачання переважно йшли через Туреччину. Місцеві проміжні постачальники мають прямі контакти з росією, а деяких випадках були засновані безпосередньо російськими підприємствами.

7. Угорщина за 9 місяців поточного року купила більше російського газу, ніж за весь минулий рік.

Цього року кількість газу з Росії, що надійшла до Угорщини, вже перевищила 5,7 млрд. куб. м, повіжомив глава МЗС Петер Сійярто.

Він зазначив, що для Будапешта транзит блакитного палива через Україну не є пріоритетом, оскільки доставка метану через Турецький потік була успішно забезпечена.

Попри це, Угорщина продовжує імпортувати значну частку газу з Росії. У 2022 році угорська компанія MVM отримала 4,8 млрд куб м газу через Туреччину, а в 2023 році цей обсяг зріс до 5,6 млрд куб м.

Також глава угорського МЗС повідомив, що цього року було імпортовано 3,4 млн тонн нафти по нафтопроводу «Дружба», а очікується 5 млн. тонн до кінця року.

8. Як російський «тіньовий флот» отримує свої кораблі – розслідування Financial Times.

З моменту введення перших західних обмежень на експорт російської нафти в грудні 2022 року москва зібрала флот із більш ніж 400, здебільшого старих, суден, що перевозять близько 4 млн барелів нафти на день поза зоною дії санкцій і приносять мільярди доларів на рік як додаткові доходи для війни в Україні.

І хоча західні країни ведуть все більш прицільне полювання, вводячи санкції проти окремих суден, нафтовики захищають їх такою кількістю «прокладок», що довести зв'язок цих старих танкерів з росією дуже непросто.

Розслідування Financial Times виявило схему, в рамках якої «Лукойл» поповнив тіньовий флот на 25 старих танкерів. Кожен із них купувався окремою офшорною компанією, яка належала іншій, а то й декільком іншим фірмам.

Керували кораблями дубайські компанії пакистанського суднового підприємця, якого британські суди переслідують за обман інвесторів. Усі покупки фінансувала дубайська Eiger Shipping DMCC, що належить Litasco Middle East DMCC, близькосхідній «дочці» «Літаско», нафтотрейдингового підрозділу «Лукойлу».

Eiger виділяла гроші авансом, заздалегідь фрахтуючи підготовку до придбання суду.

Загалом на 25 виявлених FT танкерів було витрачено понад $700 млн. З моменту купівлі судна займалися практично виключно транспортуванням російської нафти (97% усіх поставок, у тому числі 82% припало на нафту «Лукойлу»), перевозячи близько 119 млн барелів. За ціною $60 за барель це майже $7,2 млрд.

9. Світовий банк затвердив створення нового фонду для України.