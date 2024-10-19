Борги «Гарпоку» погіршать старт зелених аукціонів в Україні – інвестори

Директорка ЄУЕА підкреслила, що борги на ринку електроенергії є системною проблемою

Зелені аукціони не зацікавлюють інвесторів через борги «Гарпоку» – Верещинська

Багатомільярдні борги ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами в зелену енергетику значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах. Про це заявила Анастасія Верещинська, директорка Європейсько-Українського енергетичного агентства, зазначаючи, що аукціони мали б допомогти залучити більше інвесторів в будівництво зеленої енергетики.

«Контрагентом інвесторів у випадку перемоги на цих аукціонах буде знову компанія, яка їм боргує. Це «Гарантований покупець», – сказала Верещинська.

За її словами, інвестори не вірять, що підтримка за механізмом аукціонів буде забезпечувати 100% розрахунків «Гарпоку» перед ними.

«От і тому звісно для існуючих інвесторів – це не найцікавіша історія. Тому що їм доведеться знову з «Гарантованим покупцем» мати справу», – додала вона.

«Всі розуміють, що це буде іти із тарифу на передачу «Укренерго». Саме в тарифі на передачу закладене джерело фінансування для підтримки ВДЕ. Звідти платили зелений тариф, і звідти потенційно будуть покриватися витрати по цих аукціонах», – пояснила Верещинська.

Директорка ЄУЕА підкреслила, що борги на ринку електроенергії є системною проблемою.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.