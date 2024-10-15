Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 671400 (+1210) осіб,
- танків ‒ 8988 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,
- артилерійських систем – 19430 (+9) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од.
Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня:
- в Чорному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 965-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області.
До слова, аналітики DeepState повідомили, що росіяни мали успіх у просуванні в таких населених пунктах, як: Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави.
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