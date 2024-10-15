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Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 10 дронів противника
фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 671400 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 8988 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,
  • артилерійських систем – 19430 (+9) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2620 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од.
Втрати ворога у війні станом на 15 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 15 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня:

  • в Чорному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 965-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області.

До слова, аналітики DeepState повідомили, що росіяни мали успіх у просуванні в таких населених пунктах, як: Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави. 

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Теги: війна ЗСУ Україна росія росіяни окупанти окупація військова техніка озброєння зброя безпілотник Чорне море

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