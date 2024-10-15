Втрати ворога станом на 15 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 жовтня втратила:

особового складу ‒ близько 671400 (+1210) осіб,

танків ‒ 8988 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 17939 (+44) од,

артилерійських систем – 19430 (+9) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17019 (+10),

крилаті ракети ‒ 2620 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26654 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од.

Втрати ворога у війні станом на 15 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня:

в Чорному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 15 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 965-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, російські війська просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від міста Харків), а також відбили позиції в ЗСУ в Курській області.

До слова, аналітики DeepState повідомили, що росіяни мали успіх у просуванні в таких населених пунктах, як: Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у Торецьку. Російські загарбники продовжують тиснути на Сили оборони на сході нашої держави.