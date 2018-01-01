Без закону про колаборантів тут залишаться лише захарченки, «ватники» і хіпстери без роду
- Сьогодні, 10:23
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Розсилка
Треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції
Треба йти і друга із собою вести.
Це про проект закону про колабораціонізм, без якого про реальне поверення Донбасу і викорінювання ватних двіжняків та запобігання новим Корнетам і Захарченкам можна забуть.
У листопаді Віталій Овчаренко в мене на ефірі уперше розказав про проект цього закону. Пізніше співавтора Іра Лоюк розкладала, для чого він треба і кого стосуватиметься.
16 січня біля стадіону Динамо. Символічна дата, символічне місце, де уперше горіли шини і бусики Беркута... Де уперше кров людська встоталася в бруківку на Грушевського.
PS треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції. Учора я мала цікавенне знайомство зі спеціалісткою зовнішньої торгівлі.
«Я нігті собі здеру, але з України не поїду і сім’я моя житимеме тут», — сказала вона.
А без закону про колаборантів тут житимуть лише захарченки, ватники і хіпсота безродна, яку цікавлять лиш фотоапарати і кросівки.
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Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої