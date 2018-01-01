Без закону про колаборантів тут залишаться лише захарченки, «ватники» і хіпстери без роду

Треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції

Треба йти і друга із собою вести. Це про проект закону про колабораціонізм, без якого про реальне поверення Донбасу і викорінювання ватних двіжняків та запобігання новим Корнетам і Захарченкам можна забуть. У листопаді Віталій Овчаренко в мене на ефірі уперше розказав про проект цього закону. Пізніше співавтора Іра Лоюк розкладала, для чого

Стоп реванш

Треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції

Треба йти і друга із собою вести.

Це про проект закону про колабораціонізм, без якого про реальне поверення Донбасу і викорінювання ватних двіжняків та запобігання новим Корнетам і Захарченкам можна забуть.

У листопаді Віталій Овчаренко в мене на ефірі уперше розказав про проект цього закону. Пізніше співавтора Іра Лоюк розкладала, для чого він треба і кого стосуватиметься.

16 січня біля стадіону Динамо. Символічна дата, символічне місце, де уперше горіли шини і бусики Беркута... Де уперше кров людська встоталася в бруківку на Грушевського.

PS треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції. Учора я мала цікавенне знайомство зі спеціалісткою зовнішньої торгівлі. «Я нігті собі здеру, але з України не поїду і сім’я моя житимеме тут», — сказала вона. А без закону про колаборантів тут житимуть лише захарченки, ватники і хіпсота безродна, яку цікавлять лиш фотоапарати і кросівки. Читайте також: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»