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    Думки вголос

    Без закону про колаборантів тут залишаться лише захарченки, «ватники» і хіпстери без роду

    Треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції
    Треба йти і друга із собою вести. Це про проект закону про колабораціонізм, без якого про реальне поверення Донбасу і викорінювання ватних двіжняків та запобігання новим Корнетам і Захарченкам можна забуть. У листопаді Віталій Овчаренко в мене на ефірі уперше розказав про проект цього закону. Пізніше співавтора Іра Лоюк розкладала, для чого
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка
    Стоп реванш
    Стоп реванш

    Треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції

    Треба йти і друга із собою вести.

    Це про проект закону про колабораціонізм, без якого про реальне поверення Донбасу і викорінювання ватних двіжняків та запобігання новим Корнетам і Захарченкам можна забуть.

    У листопаді Віталій Овчаренко в мене на ефірі уперше розказав про проект цього закону. Пізніше співавтора Іра Лоюк розкладала, для чого він треба і кого стосуватиметься.

    16 січня біля стадіону Динамо. Символічна дата, символічне місце, де уперше горіли шини і бусики Беркута... Де уперше кров людська встоталася в бруківку на Грушевського.

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    PS треба йти, щоб потім в соплях не збирати чемодани для еміграції. Учора я мала цікавенне знайомство зі спеціалісткою зовнішньої торгівлі. 

    «Я нігті собі здеру, але з України не поїду і сім’я моя житимеме тут», — сказала вона.

    А без закону про колаборантів тут житимуть лише захарченки, ватники і хіпсота безродна, яку цікавлять лиш фотоапарати і кросівки.

    Читайте також: Ультрас Віталій Овчаренко: «Шахтар» - це символ Донбасу. А від символів у критичні часи завжди вимагають чіткої позиції.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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