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    Думки вголос

    Гранати в Нікопольському суді та реформа українського правосуддя

    Символічний підсумок на четверту річницю Майдану
    Чоловік підірвав дві гранати в Нікопольському суді. Бо суд над убивцями сина знову перенесли.Такого самосуду в судах ще не було. Тепер є. І це дзвіночок. Справа ця була суто кримінальна, але є одна сумна тенденція: затягування і переноси судових слухань. Адвокати Євромайдану на чергову річницю розказували про тяжкий психологічний стан родичів
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Вчора, 21:41
    • Розсилка
    <span>Приміщення суду, де стався вибух</span>
    Приміщення суду, де стався вибух

    Символічний підсумок на четверту річницю Майдану

    Чоловік підірвав дві гранати в Нікопольському суді. Бо суд над убивцями сина знову перенесли.
    Такого самосуду в судах ще не було. Тепер є. І це дзвіночок.

    Справа ця була суто кримінальна, але є одна сумна тенденція: затягування і переноси судових слухань.

    Адвокати Євромайдану на чергову річницю розказували про тяжкий психологічний стан родичів Небесної сотні. Коли суди над тітушками і беркутятами переносять, відтягують, судді відмовляються братися за делікатні справи — і у підсумку зневіра і безсилля випалюють усі емоціі. Люди хочуть крові. Це нормально ненавидіти вбивцю кровного родича аж до його знищення.

    В київських судах давно рамки є. І сумки перевіряють. На резонансних справах чи в преміум-судах так точно.

    Нікопольський і низка їм подібних — там пронести гранату до зали і зірвати — раз плюнути.

    Символічний підсумок на четверту річницю Майдану.

    І попередження тим, хто прикривається в суді від резонансних справ пулом адвокатом, інвалідностями і тишком-нишком носить гроші родичам жертв, як сумнозвісна Зайцева у Харкові.

    Гранати, постріли, бомби у дворі суду — це було давно очікувано. Особливо після рішень по сепарах, мінстру ЛНР з вугільних питань і фігурантів 2 травня в Одесі. Одного ж піймали потім і вклали в реанімацію?

    Це легке відчуття сатисфакції і суду Божого й людського — має один великий недолік.

    Гранатометник загинув, а його два вороги усе ж живі. Один підсудний уже помер в лікарні. Невинуватий конвоїр і секретарка суду — просто робили свою роботу. Це випадкові жертви від загального бажання справедливості і розуміння, що щось кардинально пішло не так. І коли сьогодні наші «верхи» вітатимуть нову голову Верховного суду, як ознаку рішучих реформ. Є одне «але» — Нікопольський суд, ото взірець українського правосуддя, до якого рука реформ не дійшла і хтозна коли прийде.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    реформа суд гроші
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