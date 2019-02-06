Лайфхак для кандидатів: сяде Медведчук на три доби хоч у СІЗО - перемога ваша

Віктор Медведчук

Можна дивитися на вогонь, воду і на те, як сичить вужем Медведчук

Воно дозволяє собі говорити про «політичних одноклітинних» в сторону Тетерука, а ми дозволили йому вилізти із політичного склепу початку нульових, із задоволенням сьорбаємо його телепомиї і купуємо скраплений газ на заправках «глуско».

Коли якийсь раз у раді чергова кореспондентка питає, «а що ж буде без Медведчука, який каже, що без нього в’язнів не звільнять?»

Я собі в той момент уявляю танці його жінки Марченко — із абсолютно дерев’яними ногами і штучною компліметарністю суддів, хоча видно, що циркуль кращих у танцях, ніж ця пані.

Лайфхак для кандидатів: сяде Медведчук на три доби хоч у СІЗО — перемога ваша. Піде елітний кум назад із політичного склепу початку нульових — честь вам і хвала. Очиститься інформаційне поле від німченків і жаркіх — можна чіпляти собі патріота і державника. А так блаблабла)

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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