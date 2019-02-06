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    Думки вголос

    Лайфхак для кандидатів: сяде Медведчук на три доби хоч у СІЗО - перемога ваша

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
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    Віктор Медведчук - Лайфхак для кандидатів: сяде Медведчук на три доби хоч у СІЗО - перемога ваша
    Віктор Медведчук

    Можна дивитися на вогонь, воду і на те, як сичить вужем Медведчук

    Воно дозволяє собі говорити про «політичних одноклітинних» в сторону Тетерука, а ми дозволили йому вилізти із політичного склепу початку нульових, із задоволенням сьорбаємо його телепомиї і купуємо скраплений газ на заправках «глуско».

    Коли якийсь раз у раді чергова кореспондентка питає, «а що ж буде без Медведчука, який каже, що без нього в’язнів не звільнять?»

    Я собі в той момент уявляю танці його жінки Марченко — із абсолютно дерев’яними ногами і штучною компліметарністю суддів, хоча видно, що циркуль кращих у танцях, ніж ця пані.

    Лайфхак для кандидатів: сяде Медведчук на три доби хоч у СІЗО — перемога ваша. Піде елітний кум назад із політичного склепу початку нульових — честь вам і хвала. Очиститься інформаційне поле від німченків і жаркіх — можна чіпляти собі патріота і державника. А так блаблабла)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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