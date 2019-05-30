Повернення Саакашвілі до України - атака на Порошенка напередодні виборів до Ради

Уже із аеропорту Бориспіль Міхо розповів про те, як Порошенко його душив, скручував руки, хоча перед тим тричі пропонував прем’єрство

Володимир Зеленський відновив громадянство Саакашвілі, яке відібрав у нього попередник Петро Порошенко, коли відчув незручності від однокурсника з Грузії.

Та і врешті, грузинський гастролер зробив своїми руками та горлянкою усю брудну роботу для ситуативного соратника – втопити політичних конкурентів, повішати ярлики корупціонерів на незручних політиків умовно демократичного табору – щоб Петро Олексійович красувався сам один на вершині та в зеніті.

В часи, коли шоумен став президентом, а топові поп-зірки висловили бажання спробувати себе як депутати дев’ятого скликання, здавалось би – хто лишиться співати про шльопки та молодих вовчиць. Чи не затісно буде на одній сцені Зеленському та Саакашвілі?

Навіщо повертати на арену того, кого ледве здихались та змушені були ловити то на даху, то в ресторані?

Рішення Зеленського – підписання указу про повернення українського громадянства – має велику долю прагматизму та тверезого розрахунку. Принаймні, до парламентських виборів.

Уже в перших інтерв’ю із трапу Саакашвілі проспівав оди Зеленському: мовляв, рішення ухвалює сам, конкретний, інше покоління, відмінний менталітет.

Це підсилює образ справедливого слуги народу, не такого, як оці зашкарублі політичні еукаріоти, які тримаються пазурами, присосками за мандати та бюджетні схеми. Кістяк команди Зеленського не дарма складають досвідчені медійники, адже Саакашвілі можна вчергове використати як таран.

Уже із аеропорту Бориспіль Міхо розповів про те, як Порошенко його душив, скручував руки, хоча перед тим тричі пропонував прем’єрство.

Ми бачимо атаку на Порошенка напередодні парламентських виборів. Петро Олексійович монстра породив, тепер його цькують проти нього ж самого.