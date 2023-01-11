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Марина Данилюк-Ярмолаєва

Реальні популяризатори української мови. Хто вони?

glavcom.ua
Багато видатних українців доклали зусиль, аби їх співгромадяни перейшли на рідну мову
колаж: glavcom.ua

Що формувало українське середовище за часів Незалежності

Оце навскидку прикинула популяризаторів української мови. Реальних, а не провокаторів із душком КГБ.

  1. Територія А;
  2. Українська озвучка «Друзів», «Беверлі Хіллз», «Альфа» та інше. Коли приходив кіндером зі школи і втикав у серіальчики;
  3. Шоу довгоносиків;
  4. Україномовні альбоми Ірини Білик – бачила архіви, як здорові концертні зали волали «Серце» і «Ти мій» в Донецьку і Києві;
  5. «Океан Ельзи» – класика, яка збирає на стадіонах кілька поколінь і будь-де;
  6. «Леся + Рома». І далі Ірма Вітовська;
  7. ТНМК;
  8. Тартак;
  9. Бумбокс;
  10. Скрябін. І Скрябін із «Шансом»;
  11. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА і її дитячі книжки та переклади «Гаррі Поттера»;
  12. Наші книговидання – дуже файні продукти на будь-який смак;
  13. Жадан;
  14. Лесь Подерев'янський;
  15. Забужко;
  16. Любка;
  17. Карпа;
  18. Крихітка. Саша Кольцова і її україномовний твіттер в ті часи, коли ще мало хто там був;
  19. «Український тиждень» – поламали першими стереотип, што пісать о політікє можно только па-рускі;
  20. «Країна мрій»;
  21. Віктор Ющенко як політична фігура. Уперше підняв питання на національному рівні;
  22. Порошенко в певному сенсі. Як він сам казав у старому інтерв’ю «до 1997 я був російськомовний». Далі зробив українську частиною свого фірмового впізнаваного образу;
  23. Український дубляж обов’язковий з 2006 року. Породило купу якісних контор озвучки;
  24. Закон про мовні квоти щодо аудіовізуальних творів 2017 року (Княжицький, Сюмар та інші);
  25. Закон про мову 2019 року;
  26. Українське наше нове кіно;
  27. «Підпільний стендап» і українська мова;
  28. Український україномовний ютуб;
  29. Україномовний TikTok;
  30. Українські мемаси. Для розвитку мови це дуже треба!
  31. Зірки аля Льоша Дурнєв, які в прямому ефірі перейшли з росмови на українську і пристойно шпрехають;
  32. Як не дивно Зеленський зараз. На рівні персоналії. Його хист володіння українською виріс в рази у порівнянні з 2019. Багато його прихильників дивиться на нього і повторює те саме;
  33. Вишебаба і всі наші воїни, які пишуть, знімають відео і розказують власні історії життя;
  34. Пивоваров і «Твої вірші, мої ноти», куди хочуть попасти всі наші поп-зірки;
  35. «Дикий театр», як потужний культурний феномен у Києві з прицілом на молодь.
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Теги: Віктор Ющенко відео стендап TikTok молодь феномен Ірма Вітовська українська мова театр культура продукти Океан Ельзи Гаррі Поттер

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