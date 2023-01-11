Реальні популяризатори української мови. Хто вони?
Що формувало українське середовище за часів Незалежності
Оце навскидку прикинула популяризаторів української мови. Реальних, а не провокаторів із душком КГБ.
- Територія А;
- Українська озвучка «Друзів», «Беверлі Хіллз», «Альфа» та інше. Коли приходив кіндером зі школи і втикав у серіальчики;
- Шоу довгоносиків;
- Україномовні альбоми Ірини Білик – бачила архіви, як здорові концертні зали волали «Серце» і «Ти мій» в Донецьку і Києві;
- «Океан Ельзи» – класика, яка збирає на стадіонах кілька поколінь і будь-де;
- «Леся + Рома». І далі Ірма Вітовська;
- ТНМК;
- Тартак;
- Бумбокс;
- Скрябін. І Скрябін із «Шансом»;
- А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА і її дитячі книжки та переклади «Гаррі Поттера»;
- Наші книговидання – дуже файні продукти на будь-який смак;
- Жадан;
- Лесь Подерев'янський;
- Забужко;
- Любка;
- Карпа;
- Крихітка. Саша Кольцова і її україномовний твіттер в ті часи, коли ще мало хто там був;
- «Український тиждень» – поламали першими стереотип, што пісать о політікє можно только па-рускі;
- «Країна мрій»;
- Віктор Ющенко як політична фігура. Уперше підняв питання на національному рівні;
- Порошенко в певному сенсі. Як він сам казав у старому інтерв’ю «до 1997 я був російськомовний». Далі зробив українську частиною свого фірмового впізнаваного образу;
- Український дубляж обов’язковий з 2006 року. Породило купу якісних контор озвучки;
- Закон про мовні квоти щодо аудіовізуальних творів 2017 року (Княжицький, Сюмар та інші);
- Закон про мову 2019 року;
- Українське наше нове кіно;
- «Підпільний стендап» і українська мова;
- Український україномовний ютуб;
- Україномовний TikTok;
- Українські мемаси. Для розвитку мови це дуже треба!
- Зірки аля Льоша Дурнєв, які в прямому ефірі перейшли з росмови на українську і пристойно шпрехають;
- Як не дивно Зеленський зараз. На рівні персоналії. Його хист володіння українською виріс в рази у порівнянні з 2019. Багато його прихильників дивиться на нього і повторює те саме;
- Вишебаба і всі наші воїни, які пишуть, знімають відео і розказують власні історії життя;
- Пивоваров і «Твої вірші, мої ноти», куди хочуть попасти всі наші поп-зірки;
- «Дикий театр», як потужний культурний феномен у Києві з прицілом на молодь.
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