Реальні популяризатори української мови. Хто вони?

Багато видатних українців доклали зусиль, аби їх співгромадяни перейшли на рідну мову колаж: glavcom.ua

Що формувало українське середовище за часів Незалежності

Оце навскидку прикинула популяризаторів української мови. Реальних, а не провокаторів із душком КГБ. Будь ласка, читайте текст після реклами Територія А; Українська озвучка «Друзів», «Беверлі Хіллз», «Альфа» та інше. Коли приходив кіндером зі школи і втикав у серіальчики; Шоу довгоносиків; Україномовні альбоми Ірини Білик – бачила архіви, як здорові концертні зали волали «Серце» і «Ти мій» в Донецьку і Києві; «Океан Ельзи» – класика, яка збирає на стадіонах кілька поколінь і будь-де; «Леся + Рома». І далі Ірма Вітовська; ТНМК; Тартак; Бумбокс; Скрябін. І Скрябін із «Шансом»; А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА і її дитячі книжки та переклади «Гаррі Поттера»; Наші книговидання – дуже файні продукти на будь-який смак; Жадан; Лесь Подерев'янський; Забужко; Любка; Карпа; Крихітка. Саша Кольцова і її україномовний твіттер в ті часи, коли ще мало хто там був; «Український тиждень» – поламали першими стереотип, што пісать о політікє можно только па-рускі; «Країна мрій»; Віктор Ющенко як політична фігура. Уперше підняв питання на національному рівні; Порошенко в певному сенсі. Як він сам казав у старому інтерв’ю «до 1997 я був російськомовний». Далі зробив українську частиною свого фірмового впізнаваного образу; Український дубляж обов’язковий з 2006 року. Породило купу якісних контор озвучки; Закон про мовні квоти щодо аудіовізуальних творів 2017 року (Княжицький, Сюмар та інші); Закон про мову 2019 року; Українське наше нове кіно; «Підпільний стендап» і українська мова; Український україномовний ютуб; Україномовний TikTok; Українські мемаси. Для розвитку мови це дуже треба! Зірки аля Льоша Дурнєв, які в прямому ефірі перейшли з росмови на українську і пристойно шпрехають; Як не дивно Зеленський зараз. На рівні персоналії. Його хист володіння українською виріс в рази у порівнянні з 2019. Багато його прихильників дивиться на нього і повторює те саме; Вишебаба і всі наші воїни, які пишуть, знімають відео і розказують власні історії життя; Пивоваров і «Твої вірші, мої ноти», куди хочуть попасти всі наші поп-зірки; «Дикий театр», як потужний культурний феномен у Києві з прицілом на молодь. Читайте також: Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції

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