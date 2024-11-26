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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Що робити у разі війни. Інструкція доступною мовою

glavcom.ua
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Що робити у разі війни
фото з відкритих джерел

Ключове – говорити правду, а не робити вигляд, що нічого не відбувається

Підписники, які зараз живуть у Швеції, скинули ту саму нову урядову інструкцію, що робити у разі війни. Доступна мова.

Прості і зрозумілі меседжі, чому треба готуватись до війни.

Чіткі поради, де ховатись від авіанальотів.

Детальна інструкція, що купити.

Заклик до усіх від 16 до 70 взяти участь у тотальній обороні і освіжити навички оборони та тактичної медицини. Тут же вписано, що оборона стосується і тих, хто не є громадянином Швеції, але якщо перебуваєш на її території – теж помагай боротися з ворогом.

Брошуру записали навіть шрифтом Брайля та в аудіо, аби підготуватись могли ті, в кого проблеми із зором та слухом.

Є поради, як говорити про війну з дітьми. Ключове там – говорити правду, а не робити вигляд, що нічого не відбувається.

Тут же є навіть розділ, як правильно підготувати до війни кота. А не викинути його, як сміття, на трасі.

Зі старту людям сказали, що «ви є частиною готовності Швеції». Так виглядає ота сама єдність. «Якщо на Швецію нападуть, ми ніколи не здамось. Будь-яка інформація про припинення опору є неправдивою», – окремо виділено жовтим кольором. «Маємо захистити наше вільне суспільство, навіть якщо це вимагає жертв», – підготовка населення заздалегідь, що на війні будуть втрати.

Це приклад якісної стратегічної комунікації.

Подібні брошури не викликають паніки та істерики. Схоже, так і виглядає дорослий діалог уряду з громадянами.

Дивуюсь, чому наші потужні потужники не адаптували до наших реалій минулу інструкцію 2018 чи оцю нову. Таке, наприклад, дуже корисно прищеплювати дітям. А ще таке мали мати давно на столах прифронтові та прикордонні громади.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Швеція сміття Україна поради

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