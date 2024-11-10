Важливою фішкою республіканців було пряме звернення до розчарованих політикою демократів виборців

От за що люблю західних аналітиків – уже хутко проаналізували портрети виборців Камали і Трампа.

Видання Axios, WP, TIME та DW видали цікаві дослідження, хто, чому і за кого голосував. І хто погано попрацював.

За даними екзит-полу, проведеного Edison Research, за Трампа проголосували 55% латиноамериканських чоловіків і 38% латиноамериканських жінок.

Загальна підтримка Трампа серед латиноамериканців перевищила 44%, які отримав колишній президент США Джордж Буш у 2004 році. Колишній президент США Рональд Рейган отримав 37% голосів латиноамериканців у 1980 році та 34% у 1984 році. Експерти вважають, що демократи не змогли дати латиноамериканцям чіткий економічний меседж, тоді як Трамп акцентував на цьому увагу у всіх своїх мітингах і рекламних роликах.

Цитата професора політології Хʼюстонського університету Джеронімо Кортіни:

«Латиноамериканці говорили: «Мені байдуже, що говорить Трамп. Я хочу мати можливість оплатити рахунок. Я хочу мати можливість віддати свою дитину в коледж. Я хочу оплатити іпотеку, дозволити собі нову машину». В перекладі на людську – хочу американської мрії для своїх дітей.

Камала Гарріс та її штаб зробили ставку на жінок та молодь. Утім молодь активно перетікла до республіканців. У них купа матеріальних проблем і реклама демократів із мільйонерками Бейонсе та Карді Бі як не зачепила. Минулого травня саме молодь, якій тяжко виплачувати освітні кредити – клеймила цих зірок за дуже дорогі квитки на світські заходи. І порівнювала це з «Голодними іграми».

В цілому жіночих голосів виявилось мало для перемоги. Оскільки левова частка тих жінок, які голосували за Трампа двічі – у 2016 та 2020 так і лишились за нього. Їм подобається його гіпертрофована маскулінність, розглядати ікону стилю Меланію, а ще судячи з тіктоків – чимало хто пускає слину на найменшого сина Беррона, який виріс у двохметрового красавця.

Камала прагнула перетягти жінок темою абортів. Утім вона не спрацювала як треба, бо проблеми економіки і нестабільності в житті – найкращий контрацептив. Коли тобі треба думати, як виростити вже наявних дітей, а не клепати нових.

Важливою фішкою республіканців було пряме звернення до розчарованих політикою демократів виборців. Картини апокаліпсису з халявщиками та агресивними мігрантами помножені на мощну критику демократів – від їх політики до костюмів і сумних хлєбальників – привабили виборців-чоловіків як мед мух. Тому смаження картоплі і прокат на сміттєвозі були в тему. Ну, а розкрутка історії вбивства білки-блогера зайшла на ура.

Уже відомо, що Трамп дотримувався жорсткої дисципліни, як політик. Все це гарно вклалось у центральний лозунг кампанії Make America great again.

Рулила виборчою кампанією Трампа Сьюзан Вайлз, яка попередньо стане керівницею апарату Білого дому.

«Сьюзі сильна, розумна, має новаторське бачення, нею захоплюються і її поважають. Я не сумніваюся, що нею пишатиметься країна», – каже про неї Трамп.

Пані Вайлз 67 років. Її загальний стаж у політиці перевищує 40 років. Дебют у політичних технологіях стався у 1980-му році, коли вона почала працювати у штабі Рогальда Рейгана. Далі Вайлз працювала на президентів, мерів, губернаторів, членів Конгресу, очолювала передвиборчі кампанії низки політичних діячів в США у 2010, 2016, 2018 та 2020 роках. У її «портфоліо» – Рік Скотт, Дональд Трамп та Рон ДеСантіс.

На Трампа вона працювала з 2016 року та зробила великий внесок у його перемогу на виборах і тоді, і в 2024 році. Кажуть, що саме Вайлз зробила так, що ДеСантіс у січні 2024 року зняв кандидатуру з президентських перегонів.

Непоганий приклад, як карʼєра в 67 не лише продовжується, а й дає максимально високі щаблі. Гарна політтехнологша – змусити Трампа чітко йти по стратегії – це справді хист.