Успіх Зеленського був би неможливим без допомоги Порошенка

Дуже шкода, що технологи Порошенка сакралізували його і ліпили образ золотого тільця, а не показували людську сторону

Хай простять мене прихильники Петра Порошенка, який чимало зробив, як проукраїнський президент, але ми роками не бачили в ньому живу людину. З емоціями, із живим гумором, із нефальшивими реакціями. Ми бачили маски: будівничого, головкомандувача, віруючого православного, міцного господарника, але чим живе Петро Олексійович в неробочий час, що викликає в нього сміх, страх і ненависть як у людини? Коли країну трясли скандали із Семочком, нападом РФ у Керченській протоці, заробітками сімейства Свинарчуків — ми чекали від президента діалогу. Але натомість була або мовчанка, або рівень спілкування із народом, який у 2014 отримав Порошенка у першому турі — бажав кращого.

Мені дико передивлятися відео, де президент сидить у медпункті і здає кров, а на цю подію потрібна попередня акредитація — але за кілька днів взаємного відео-пінг-понгу із Володимиром Зеленським він показав емоцій більше ніж за попередні п`ять років, а то і активну політичну кар’єру із 2004 року.

Ми хотіли не прилизану декоративну картинку в якості президента, ми хотіли президента, якого можна запросити в гості, піти у розвідку, піти разом на футбол. Дуже шкода, що технологи Порошенка сакралізували його і ліпили образ золотого тільця, а не показували людську сторону.

Зеленський. Можна сміятися про те, як шоумен, творець картин про «любов в большом городе» і керівник ІНТЕРа на зорі правління Януковича —став претендентом на президентство номер один. Але це дзвіночок для усіх творців міфів. Про бабушок, які не ходять на вибори без гречки. Про молодь, якій плювати на політику. І про незамінність політиків старого формату. Успіх Зеленського це шанс для тих, хто уже пішов долати бюрократію і робити реформи в міністерствах, але поки соромиться говорити про свій шлях, про політику ізсередини на телебаченні, в Youtube і в інстаграмі. Успіх Зеленського був би неможливим без помочі самого Петра Порошенка, який ретельно випилював конкурентів за потенційне президенство — Яценюка, Садового, Сааакашвілі, але не встиг потопити коміка і він добротно виріс на цьому полі політичного бою без правил.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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