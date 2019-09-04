Який тепер сенс йти в депутати, якщо уже нема недоторканості?

На гальорці в Раді сидить Рінат Кузьмін — він може дати професійну пораду як зробити мільйон кримінальних справі із мандатом і без

Поясніть будь ласка, а смисл тепер іти в депутати, якщо уже нема недоторканості? Щоби мама пишалась?

Чи щоб запилить селфі із бордового залу.

Аргументи про «ой, а треба було би в КС перевірити» — зараз мертві.

Народні депутати різних фракцій і їх лідери солов’ями двадцять років поспіль співали про скасування депутатської недоторканості, як найбільше зло. Співали і ставили на паузу. А тут товариші із монобільшості вмикають п’яту швидкість, як того хоче народ. І ті самі професійні політики змушені зайчиками голосувати за недоторканість, бо виборець не пойме.

Цим нечисленні політики, які розбираються в абревіатурах, на відміну від молодняку, копають і собі могилки. І убивають ідею — «а КС розгляне законність». Хоча демократична коаліція у складі п’яти фракцій у коаліційній угоді божилась, що зніме кляту недоторканість. Не змогли. Зате постарались «зеленські».

Що стосується швидких начебто репресій. На гальорці сидить Рінат Кузьмін — він може дати професійну пораду як зробити мільйон кримінальних справі із мандатом і без. Не могло би бути ніяких і розмов проти репресій, аби учасно зняли недоторканість, склепали адекватну судову реформу — а не халабуду Нуф-Нуф і не нищили політичне різноманіття, відкриваючи дорогу спортсменам і акторам.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»