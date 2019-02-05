Запит на нові обличчя в українській політиці вже не спинити

Є потреба людей долучатись до процесів. Навіть якщо це виглядає дико і ти типу пишеш програму — про «медецину» і «балашова міністра фінансів»

Рейтинги, які тут багатьох лякають, закономірна фігня, до якої ми йшли останні років 15, обираючи між юлею і кимось, між чубатим злом і рогатим нещастям.

Є здорові тенденції:

1. Є запит на тих, хто мільйони і квартири заробив своїми руками, а не нафтогазовими схемами.

2. Є запит на тих, хто не міняється расмусенами з коельйо. Є запит на простоту — да, оті самі джинси і піцу на з’їздах. 3. Є потреба людей долучатись до процесів. Навіть якщо це виглядає дико і ти типу пишеш програму — про «медецину» і «балашова міністра фінансів» 4. І головне. Ніякого «Порошенко чи Тимошенко або Путін». Виросте третій. Бо ці своє уже відтанцьовують. 5. Запит на нові обличчя є і його не спинить. Це уже не бабушкам вирішувать на наступних виборах, це тим, що два майдани і волонтерку на спині своїй тяг і кумирів не зліпив.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»