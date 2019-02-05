Запит на нові обличчя в українській політиці вже не спинити
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Розсилка
Є потреба людей долучатись до процесів. Навіть якщо це виглядає дико і ти типу пишеш програму — про «медецину» і «балашова міністра фінансів»
Рейтинги, які тут багатьох лякають, закономірна фігня, до якої ми йшли останні років 15, обираючи між юлею і кимось, між чубатим злом і рогатим нещастям.
Є здорові тенденції:
1. Є запит на тих, хто мільйони і квартири заробив своїми руками, а не нафтогазовими схемами.
2. Є запит на тих, хто не міняється расмусенами з коельйо. Є запит на простоту — да, оті самі джинси і піцу на з’їздах.
3. Є потреба людей долучатись до процесів. Навіть якщо це виглядає дико і ти типу пишеш програму — про «медецину» і «балашова міністра фінансів»
4. І головне. Ніякого «Порошенко чи Тимошенко або Путін». Виросте третій. Бо ці своє уже відтанцьовують.
5. Запит на нові обличчя є і його не спинить. Це уже не бабушкам вирішувать на наступних виборах, це тим, що два майдани і волонтерку на спині своїй тяг і кумирів не зліпив.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої