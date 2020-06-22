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    Думки вголос

    Можновладці п'ють, гуляють і заробляють, а в порушенні карантину звинувачують українців

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Можновладці п'ють, гуляють і заробляють, а в порушенні карантину звинувачують українців

    Політики, чиновники і депутати нахабно порушують карантин, але не несуть ніяких фінансових втрат

    Мовою оригіналу

    С недавнего времени меня откровенно бесит любой призыв власти соблюдать карантин. И обвинения всех нас в несоблюдении.

    Как же так вышло?!
    Как мы прошли этот путь.
    От 10 заражений в день до 900.
    От 2 смертей до 1000 смертей.

    А вот как.
    Через Велюр.
    Через двойные стандарты.
    Через лазейки для гипермаркетов.
    Через запрещённый кофе президента в Хмельницком.

    Но виноваты С*КА в этом нет не они - а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина - это оказывается наша вина!

    Каждый раз когда я слышу от санитарного врача, Министра или премьера призыв не расслабляться мне хочется плюнуть.

    Задолбали.
    А вы сами соблюдаете?

    Во вторник был митинг.

    Где Ляшко?
    Или вирус на митингах распространяется как-то по другому?

    Весь июнь гудят рестораны Конча Заспы?
    Где Ляшко?

    В прошлую субботу гудели концерты в клубах Аркадии?
    Где Ляшко?!

    В зале ВР депутаты сидят вплотную, половина вообще без масок? У остальных висят на подбородке. Все обнимаются и целуются.
    Где Ляшко?

    Теперь.
    Они в каждом своём обращении к нам - украинцам, прозрачно намекают.

    Рост заболеваемости.
    Это виноваты нет не они - это виноваты мы, украинцы.

    Типа.
    Все рванули на работу, рестораны не соблюдают карантин, клубы устраивают концерты, на улицах единицы в масках.

    Украинцы мол безответственные люди.

    Открою вам секрет - это мы с вас берем пример.

    На самом деле, безответственные люди - это в первую очередь политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь - у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя - их не отправляют за свой счёт.

    Политики зарабатывают исправно, чиновникам платят надбавки исправно, депутаты на 4 года с зарплатой. Сан врач и тот на стабильно оплачиваемой работе.

    Он тут написал правила, тут сам же нарушил, тут же пошутил про штраф и через два дня обвинил украинцев в несоблюдении карантина.

    Они ничем не рискуют.
    Они не чувствуют что их нарушения и часто ТУПЫЕ решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет.

    Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?!

    Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем.

    Это не их война на выживание...

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    штраф ресторан карантин коронавірус
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