МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами Covid-19, – міністр Степанов під час візиту на Львівщину



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Максим Степанов приїхав на Львівщину

Міністр відвідає та ознайомиться з роботою низки медичних закладів Львівщини

Міністерство охорони здоров'я впроваджує зміни в українській медицині і перебуває на постійному зв'язку з регіонами. Щоб оптимізувати другий етап медичноі реформи і допомогти Львівській області ефективніше боротися з Covid-19, сьогодні керівництво МОЗ перебуває на Львівщині. Серед запропонованих змін – внесення коректив у фінансування пакетів за Covid-19.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час візиту у Львівську область, - інформує пресслужба Львівської ОДА.

«Сьогодні я зі своїм заступником і провідними лікарями України перебуваємо на Львівщині, - щоб розібратися у ситуації, допомогти: як щодо епідеміологічної ситуації, так і щодо медичної галузі загалом. Зміни, які ми впроваджуємо в медицині робляться для всіх медиків та пацієнтів. Тому нам важливо отримувати від них зворотній зв'язок. МОЗ допомагає усім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема зараз нам важливо змінити принцип фінансування за пакетами лікування Covid-19», - підкреслив Максим Степанов.

Під час робочої поїздки міністр відвідає та ознайомиться з роботою низки медичних закладів області, а також проведе селекторну нараду із керівництвом регіону.

Нагадаємо, останнім часом Львівщина демонструє значний приріст інфікованих на коронавірус. За минулу добу тут зафіксовано 200 нових випадків захворювання на Covid-19. Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію виявлено у 3980 осіб, 114 людей померли, 674 пацієнти одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 37241

Хворіють 19587

Одужали 16642

Померли 1012

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Станом на ранок 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу. Найбільш зараженими регіонами є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.Разом з тим, за минулу добу одужали 133 людини і ще восьмеро людей померли. Загалом з початку пандемії зафіксовано 37 241 випадків Covid-19.

Найбільше випадків коронавірусу в Києві (4368), Чернівецькій області (4357), Львівській області (3980), Рівненській області (2963), Київській області (2236).