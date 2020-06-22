Порушення карантину в Києві: за місяць оштрафовані понад 400 закладів



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У дев'яти закладах харчування на Хрещатику виявлені порушення карантинних вимог

У столиці працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог

У Києві протягом місяця було перевірено понад 2 тисячі закладів на дотримання карантинних обмежень. За результатом перевірок було складено понад 400 протоколів про адміністративні порушення. Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«В місті Києві сьогодні працює 20 мобільних груп, які контролюють карантинний режим. І з 14.05 було перевірено більше 2 тис. закладів, з них складено більше 400 протоколів про адмінпорушення - це стаття 44-3, складається при невиконанні карантинних заходів і (штраф. - Ред.) становить від 17 до 34 тис. грн», - розповів УНН голова Держпродспоживслужби.

Водночас він зазначив, що в Києві спостерігаються стабільно високі показники захворюваності, але немає тенденції до зростання.

Нагадаємо, станом на ранок 22 червня, у Києві підтверджено 4368 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 43 особи.

Як повідомлялося, столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.

У Києві мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог провели перевірки у 27 розважальних закладах в нічний час і притягнули до адміністративної відповідальності 17 порушників.

Поліцейські, які заступають на чергування на станціях столичного метро, у межах компетенції здійснюють контроль за дотриманням пасажирами карантинних обмежень.

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