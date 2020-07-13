Обіцянки Зеленського та елітна резиденція «Конча-Заспа»

Від здачі в оренду елітної державної резиденції, в яку переїхав Зеленський, можна було зробити чотири дитячі трансплантації нирки

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Мой друг.

Сдаёт свой небольшой дом в Конча-Заспе за $5’000 в месяц.

А такой дом куда заселился Зеленский, я думаю в аренду легко бы взяли за $10’000 в месяц.

От сдачи в аренду одного этого элитного дома можно было бы например сделать 4 детские трансплантации почки в год.

От сдачи в аренду этого дома, можно было бы полностью содержать в достатке один небольшой дом престарелых.

От сдачи в аренду одного этого дома, можно было бы обеспечить ежемесячное содержание нескольких детские интернатов.

Такая мелочь.

Ты глубоко обеспеченный человек, я бы даже сказал богатый.

Ты создал многомиллионную корпорацию шоу бизнеса.

Ты даже успел купить дом на Итальянской Ривьере.

Что же изменилось когда ты стал президентом?

Ну зачем тебе въезжать в этот ведомственный дом?!

Ну откуда в вас это махровое жлобство.

Смотришь на них всех и такая боль.

Стал депутатом.

У него кубик и десяток квартир, но он с*** оформляет мат помощь на проживание в Киеве.

Стал министром.

У него миллионное состояние, но он себе тройные премии каждый месяц выписывает.

Стал президентом.

Тут же пошёл на шару лечиться в ведомственных больницах и жить на государственных дачах.

Скажи.

А если б ты не был сейчас президентом и продал бы старый дом. Чтоб ты делал?

На вокзале жил?

У друзей?

У тещи?

Ну ведь ты бы точно продавая старый дом нашёл бы что-то взамен. А если бы не успел купить, то вытащил бы из кармана свои личные деньги и взял бы временно в аренду.

Так что ж ты став президентом решил, что должен это сделать за счёт государства?!

Найди себе дом в аренду на коммерческом рынке.

А этот, открыто публично сдай в аренду.

Через Проззоро.

Через Благовест.

Через Коллиерс.

Через Ремакс.

Можешь в итоге сам же его в открытом конкурсе выиграть и арендовать за большие деньги.

Ты же обещал.

Ты же об этом сам говорил.

Ты же уверял, что не станешь таким как предшественники.

Ну почему же вы все приходя во власть становитесь такими мелочными и ущербными.

Жлобьё.