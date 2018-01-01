А при Україні все це працювало. Моторошні фото розграбованих луганських супермаркетів

Місто дісталося банді якихось зовсім вже закінчених дегенератів, які навіть магазинами не можуть нормально управляти

Мовою оригіналу Журналисты Реальной газеты откопали прекрасное. Так называемый «фонд госимущества ЛНР» выложил на своем сайте список отжатых украинских супермаркетов, которые готов сдать в аренду всем желающим. Оказывается, в ЛНР даже отжатые магазины не смогли запустить и теперь ищут кого-то, кто сможет это

Фото: realgazeta.com.ua

Місто дісталося банді якихось зовсім вже закінчених дегенератів, які навіть магазинами не можуть нормально управляти

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Журналисты Реальной газеты откопали прекрасное. Так называемый «фонд госимущества ЛНР» выложил на своем сайте список отжатых украинских супермаркетов, которые готов сдать в аренду всем желающим. Оказывается, в ЛНР даже отжатые магазины не смогли запустить и теперь ищут кого-то, кто сможет это сделать.

Как известно, в 2014 году боевики захватили имущество украинских торговых сетей, расположенных на подконтрольной им территории. Поначалу они стали открывать в захваченных магазинах свои супермаркеты. Например, в ЛНР, в бывших АТБ и «Брусничках» открылся супермаркет «Народный», который контролировался окружением Игоря Плотницкого. Но наладить работу боевикам удалось далеко не везде. Множество супермаркетов просто закрыли и разграбили. Последние 3 года они стоят заброшенными, и руководство ЛНР пытается привлечь арендаторов со стороны, чтобы хоть как-то заставить их работать.

Опубликовали не только адреса заброшенных магазинов, но и их фотографии. И это печальное зрелище. Там, где еще несколько лет назад сияли витрины, а прилавки ломились от продуктов, теперь ржавчина, запустение и тлен. Стекла закрыты фанерой, стеллажи разбиты, оборудование вынесено мародерами.

Казалось бы, что может быть проще — придти на все готовое и зарабатывать в магазине, который за тебя построили и открыли другие люди? Но «молодой республике» оказалась непосильной даже эта задача. Отобрать чужой бизнес легко. А вот управлять им — гораздо сложнее. Как известно, воровать и рушить — не созидать.

Вообще, удивительно, как можно было устроить такую разруху даже в торговле. Ладно еще завод. Там все сложно устроено. Но супермаркет в проходном месте — это же курица, несущая золотые яйца! Завози товар и торгуй. При «фашистской Украине» все это работало. Продукты продавались и приносили владельцам прибыль. А теперь все тупо разбито и разграблено. Какой-то необъяснимый вандализм.

Больше фотографий можно найти по ссылкам. На сайте ЛНР в списках есть не только заброшенные, но и работающие магазины «Народные», которые тоже сдаются в аренду. У боевиков они нерентабельны. Остается только искать каких-то коммерсантов, которые смогут вдохнуть в них вторую жизнь.

Совсем печальная ситуация в Луганске. Город достался банде каких-то совсем уж законченных дегенератов, которые даже магазинами не могут нормально управлять.

Джерело: блог Дениса Казанського

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