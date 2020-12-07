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    Думки вголос

    Фільм «Спадкоємець» та феномен стрімкого збагачення Ріната Ахметова

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Рінат Ахметов у січні 1992-го (йому 25 років)&nbsp;&ndash;&nbsp;вже поважна людина, яка сидить за столом по праву руку від найбагатшого та найвпливовішого донецького бізнесмена Щербаня - Фільм «Спадкоємець» та феномен стрімкого збагачення Ріната Ахметова
    Рінат Ахметов у січні 1992-го (йому 25 років) – вже поважна людина, яка сидить за столом по праву руку від найбагатшого та найвпливовішого донецького бізнесмена Щербаня

    «Спадкоємець» демонструє, що ніщо не забуто і ніхто не забутий

    Із задоволенням подивився фільм «Спадкоємець». Раджу всім.

    Період 90-х, коли формувалася наша держава у її сучасному вигляді, й досі досліджений дуже погано. Гарних розслідувань про ті часи майже немає. Рання біографія найбагатших людей України існує здебільшого у вигляді міських легенд. І поява фільму, який порушує питання походження статків найвпливовішого донецького олігарха за таких умов – просто прорив.

    Найцінніше у фільмі – унікальні кадри домашнього аматорського відео з архіву Євгена Щербаня. На них зокрема – зовсім молодий Рінат Ахметов, який у січні 92-го (йому 25 років) – вже поважна людина, яка сидить за столом по праву руку від найбагатшого та найвпливовішого донецького бізнесмена Щербаня.

    Феномен стрімкого збагачення цього обдарованого юнака ще чекає свого дослідження. Але, як стає зрозуміло з фільму, ніщо не забуто і ніхто не забутий.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Рінат Ахметов Донеччина
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