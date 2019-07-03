Соратник бойовиків ЛНР регіонал Струк відправ свою доньку в США

У переносників «русского міра» завжди все по одній і тій же схемі

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Вы ничего не знаете о цинизме, если не знаете луганского регионала Владимира Струка.

Пламенный фанат «русского мира», который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает великую отечественную войну, символы победы, колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

Этот тут Струк рассказывает лохам, что надо «защищать символы победы» и память о «великой отечественной войне». А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается империей зла.

У переносчиков «русского мира» всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про «кровавую НАТУ». Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

Джерело: блог Дениса Казанського

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