  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Соратник бойовиків ЛНР регіонал Струк відправ свою доньку в США

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Соратник бойовиків ЛНР регіонал Струк відправ свою доньку в США

    У переносників «русского міра» завжди все по одній і тій же схемі

    Мовою оригіналу

    Вы ничего не знаете о цинизме, если не знаете луганского регионала Владимира Струка.

    Пламенный фанат «русского мира», который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

    Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

    Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает великую отечественную войну, символы победы, колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

    Этот тут Струк рассказывает лохам, что надо «защищать символы победы» и память о «великой отечественной войне». А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается империей зла.

    У переносчиков «русского мира» всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про «кровавую НАТУ». Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США ЛНР сепаратизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Станіслав Бєлковський
    Станіслав Бєлковський

    Політтехнолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ