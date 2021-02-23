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    Думки вголос

    Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна

    Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна

    У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б

    Мовою оригіналу

    Оказывается, Сергій Стерненкосудил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России.

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    Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна
    Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна
    Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна

    Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился.

    Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться.

    Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: суд суддя Йосип Сталін Сергій Стерненко
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