Стерненка судив суддя з Донецьку, який біля свого маєтку встановив бюсти Леніна і Сталіна
У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б
Мовою оригіналу
Оказывается, Сергій Стерненкосудил судья Виктор Попревич из Донецка, который ещё до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России.
Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился.
Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться.
Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы.
Джерело: блог Дениса Казанського