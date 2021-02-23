Справа Стерненка. Під судом сталися сутички з поліцією (відео)

Приморський районний суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі

У вівторок, 23 лютого, в Одесі оголосили вирок активісту Сергію Стерненко, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, під час якої стались сутички з правоохоронцями.

Між протестувальниками та поліцією стались сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Сутички стались на задньому виході з суду. Наразі учасники протесту блокують вихід з суду, поставили авто та заблокували виїзд.

Приморський районний суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши його винним у викраденні депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича.

Сергій Стерненко збирається оскаржувати вирок. Він вважає справу «політично вмотивованою розправою».

«У 2015 році до мене додому прийшла міліція. Провели обшук. Під час обшуку я добровільно видав їм пневмат, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет. Підставою для обшуку стала заява проти мене тітушки і проросійського колаборанта Сергія Щербича. Після обшуку мені одягли на голову мішок та вивезли в УБОЗ, де повідомили про підозру. І того ж дня мене закрили до СІЗО. Підозрювали мене у викраденні того самого Щербича з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн», – розповів він.

Як повідомлялося, 11 червня Стерненка викликали на допит до Служби безпеки України, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Йдеться про події 2018 року в Одесі, коли на нього було скоєно напад. Один із нападників помер. За версією слідства, дії Стерненка були не лише самообороною, оскільки він наздогнав одного з нападників і смертельно ранив.

15 червня Шевченківський районний суд Одеси обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб. 18 грудня минулого року суд відправив активіста під нічний домашній арешт.

Пізніше Стерненку було також висунуто обвинувачення у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокурори вимагали засудити активіста до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.