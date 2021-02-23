На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої активістки і вчительки

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Жінку вбили ударами палиці по голові 18 січня

На Одещині слідчі встановили особу та затримали підозрюваного у розправі над 66-річною громадською діячкою та вчителькою Аллою Кубякіною.

Жінку вбили ударами палиці по голові 18 січня.

Затриманим виявився місцевий мешканець 1962 року народження, а вдома у нього знайшли одяг зі слідами крові вбитої, повідомляє Думська.

Сам чоловік відмовляється від свідчень та каже, що в день злочину був нетверезим. Зловмисник стверджує, що нібито нічого не пам'ятає.

Тіло загиблої жінки знайшли у приміщенні покинутої бібліотеки в селищі Тарутине Одеської області. Як встановили експерти, жінку вбили кількома ударами палиці по голові.

Незабаром суд обиратиме для зловмисника запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Алла Кубякіна 35 років працювала вчителем хімії та німецької мови, а з 2010 до 2020 років – очолювала Тарутинську районну організацію Товариства Червоного хреста України. Жінка працювала патронажною сестрою та вела низку гуманітарних проєктів.

Нагадаємо, у Вінниці було жорстоко вбито самотнього пенсіонера.