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    На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої активістки і вчительки

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    Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі - На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві місцевої активістки і вчительки
    Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі
    фото: з відкритих джерел

    Жінку вбили ударами палиці по голові 18 січня

    На Одещині слідчі встановили особу та затримали підозрюваного у розправі над 66-річною громадською діячкою та вчителькою Аллою Кубякіною.

    Жінку вбили ударами палиці по голові 18 січня.

    Затриманим виявився місцевий мешканець 1962 року народження, а вдома у нього знайшли одяг зі слідами крові вбитої, повідомляє Думська.

    Сам чоловік відмовляється від свідчень та каже, що в день злочину був нетверезим. Зловмисник стверджує, що нібито нічого не пам'ятає.

    Тіло загиблої жінки знайшли у приміщенні покинутої бібліотеки в селищі Тарутине Одеської області. Як встановили експерти, жінку вбили кількома ударами палиці по голові.

    Незабаром суд обиратиме для зловмисника запобіжний захід.

    Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

    Алла Кубякіна 35 років працювала вчителем хімії та німецької мови, а з 2010 до 2020 років – очолювала Тарутинську районну організацію Товариства Червоного хреста України. Жінка працювала патронажною сестрою та вела низку гуманітарних проєктів.

    Нагадаємо, у Вінниці було жорстоко вбито самотнього пенсіонера.

    Теги: суд вбивство Одещина активісти вчитель
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