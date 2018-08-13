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    Думки вголос

    В Росії їх вважають злочинцями, а від нас вимагають дати їм особливий статус

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    В Росії їх вважають злочинцями, а від нас вимагають дати їм особливий статус

    Українських сепаратистів Росія називає антифашистам, але в Росії подібних діячів відразу арештовують

    Мовою оригіналу

    В России группа граждан, называющих себя правопреемниками СССР и отрицающих легитимность действующих институтов власти РФ, пришла в городскую администрацию Кисловодска. Всех арестовали.

    На официальном сайте администрации Кисловодска этот инцидент прокомментировали так:

    «Считая себя единственными правопреемниками бывшего СССР, отрицая действующие законы Российской Федерации, дебоширы выступили с лозунгами о нелигитимности существующих институтов государственной власти, отсутствии полномочий у местных органов самоуправления и федеральных структур, в том числе, судебной системы».

    Странно, почему у себя россияне таких дебоширов арестовывают, а наших дебоширов называют «антифашистами» и требуют от нас, чтобы мы им дали особый статус?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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