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    Думки вголос

    Як насправді виглядає компроміс від Сергія Тарути

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Сергій Тарута - Як насправді виглядає компроміс від Сергія Тарути
    Фото: УНІАН
    Сергій Тарута

    Можливо, більше не потрібно таких компромісів, Сергію Олексійовичу?

    Мовою оригіналу

    Слово «компромисс», которое Сергей Тарута навязчиво использует в своей рекламе, вызывает у меня только негативные эмоции.

    Возможно, это от того, что я прекрасно помню его коронный компромисс. 8 мая 2014, будучи губернатором Донецкой области, Тарута радостно рассказывал на своей пресс-конференции, что «Оплот» Захарченко - это на самом деле не сепаратисты, а хорошие ребята, которые пообещали помогать украинским властям и не участвовать в захвате зданий.

    «Мы с ними нашли диалог, мы с ними договорились, что они не будут нигде участвовать в захватах» - уверял Тарута.

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    Як насправді виглядає компроміс від Сергія Тарути
    Як насправді виглядає компроміс від Сергія Тарути

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    Через три дня, 11 мая, «оплотовцы» помогли своим соратникам по ДНР провести сепаратистский референдум, а через две недели во главе с Захарченко принимали участие в первом, неудачном штурме донецкого аэропорта. Самому Таруте тогда пришлось спешно эвакуироваться из Донецка.

    Может быть, не нужно больше таких компромиссов, Сергей Алексеевич?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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