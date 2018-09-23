Як насправді виглядає компроміс від Сергія Тарути

Фото: УНІАН Сергій Тарута

Можливо, більше не потрібно таких компромісів, Сергію Олексійовичу?

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Слово «компромисс», которое Сергей Тарута навязчиво использует в своей рекламе, вызывает у меня только негативные эмоции.

Возможно, это от того, что я прекрасно помню его коронный компромисс. 8 мая 2014, будучи губернатором Донецкой области, Тарута радостно рассказывал на своей пресс-конференции, что «Оплот» Захарченко - это на самом деле не сепаратисты, а хорошие ребята, которые пообещали помогать украинским властям и не участвовать в захвате зданий.

«Мы с ними нашли диалог, мы с ними договорились, что они не будут нигде участвовать в захватах» - уверял Тарута.

Через три дня, 11 мая, «оплотовцы» помогли своим соратникам по ДНР провести сепаратистский референдум, а через две недели во главе с Захарченко принимали участие в первом, неудачном штурме донецкого аэропорта. Самому Таруте тогда пришлось спешно эвакуироваться из Донецка. Может быть, не нужно больше таких компромиссов, Сергей Алексеевич?

Джерело: блог Дениса Казанського

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