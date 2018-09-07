Жодних сумнівів не залишилось: команда прибрати Захарченка прийшла з Росії

Денис Пушилін

У Москві прийняли рішення замінити Олександра Захарченко на Дениса Пушилін

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Хе-хе, недолго Сеньор Помидор - Трапезников просидел в кресле главаря ДНР. «Гепрокуратура ДНР» уже объявила его назначение незаконным.

В Москве принято решение заменить Захарченко на Дениса Пушилина. Сегодня так называемый «народный совет ДНР» должен утвердить его кандидатуру. Ташкент, по словам ДНРовцев, отозван из Донецка в РФ и теперь затеряется там в ссылке, как и Плотницкий. Вероятно, вслед за ним позже отправится и Трапезников.

Группировка Захарченко разгромлена. Учитывая ту быстроту, с которой из власти вычищают команду Захара, никаких сомнений в том, что исполнили его именно из России, не остается. Стояла цель поменять руководство «республики». Вот и поменяли. Ташкент тоже должен был погибнуть в «Сепаре», но оказался более везучим.

Джерело: блог Дениса Казанського

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