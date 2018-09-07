  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Жодних сумнівів не залишилось: команда прибрати Захарченка прийшла з Росії

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Денис Пушилін - Жодних сумнівів не залишилось: команда прибрати Захарченка прийшла з Росії
    Денис Пушилін

    У Москві прийняли рішення замінити Олександра Захарченко на Дениса Пушилін

    Мовою оригіналу

    Хе-хе, недолго Сеньор Помидор - Трапезников просидел в кресле главаря ДНР. «Гепрокуратура ДНР» уже объявила его назначение незаконным.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Жодних сумнівів не залишилось: команда прибрати Захарченка прийшла з Росії
    Жодних сумнівів не залишилось: команда прибрати Захарченка прийшла з Росії

    В Москве принято решение заменить Захарченко на Дениса Пушилина. Сегодня так называемый «народный совет ДНР» должен утвердить его кандидатуру. Ташкент, по словам ДНРовцев, отозван из Донецка в РФ и теперь затеряется там в ссылке, как и Плотницкий. Вероятно, вслед за ним позже отправится и Трапезников.

    Группировка Захарченко разгромлена. Учитывая ту быстроту, с которой из власти вычищают команду Захара, никаких сомнений в том, что исполнили его именно из России, не остается. Стояла цель поменять руководство «республики». Вот и поменяли. Ташкент тоже должен был погибнуть в «Сепаре», но оказался более везучим.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ДНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат України (БПП)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ