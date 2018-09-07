Єлісєєв: ватажок «ДНР» Захарченко був важливий як свідок агресії РФ



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Захарченка підірвали 31 серпня у центрі Донецька

Українська сторона була зацікавлена, аби Захарченко був «живий-здоровий»

Для України ватажок самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко був важливий як свідок агресії Росії, тож Київ скоріше був зацікавлений в тому, аби не вбивати Захарченка.

Про це в інтерв’ю ВВС Україна заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв відповідаючи на питання про те, що у вбивстві ватажка Росія звинувачує Україну.

«Українська сторона, навпаки, була зацікавлена, аби Захарченко був живий-здоровий, оскільки він для нас важливий як свідок агресії Росії проти України. Ми будемо робити все можливе, аби загибель Захарченка не призвела до торпедування Росією мінського та нормандського процесів», - сказав Єлісєєв.

Він додав, що на сьогодні ще завчасно говорити про те, що країни «нормандського формату» поки не збиратимуться, про що раніше заявила РФ.

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.