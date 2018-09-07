Українська розвідка: за ліквідацією Захарченка стоїть ФСБ



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За даними розвідки, кафе «Сєпар» повністю контролювала ФСБ РФ

В Донецьку перебуває група співробітників ФСБ, яка знищує докази своєї причетності до вбивства, заявили у розвідці

Ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка ліквідувала Федеральна служба безпеки РФ через боротьбу за сфери впливу між силовими структурами Росії.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«За даними воєнної розвідки України, безпосередньо за знищенням Захарченка стоїть ФСБ РФ. Є достовірна інформація про те, що цей ресторан Сєпар [де стався вибух] довгий період часу перебував під безпосереднім контролем ФСБ РФ. За нашими даними, цей ресторан був повністю обладнаний в оперативному відношенні – там можна було знімати і відео-, і аудіо-інформацію. І ФСБ знала всі заходи, які проводив Захарченко в цьому кафе», - заявив Скібіцький.

За його словами, в Донецьку перебуває група співробітників ФСБ, яка знищує докази своєї причетності до вбивства.

Також, за словами представника української розвідки, офіцери ФСБ підбирають нового голову російської окупаційної адміністрації.

Скібіцький.запевняє, що Москва розглядає питання повернути лідера проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлков) знову на Донбас для того, щоб він «зробив все можливе для стабілізації обстановки».

Зазначимо, що після вбивства ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, за повідомленнями російських ЗМІ, у «республіці» готується переворот з метою обрання нового головного терориста.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

В СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка.

Поховали Захарченка в окупованому Донецьку 2 вересня.