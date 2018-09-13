Отруєння Скрипалів: російські спецслужби придумали погані легенди своїм агентам

Після інтерв'ю, з'являється куди більше питань, ніж було раніше

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«Товарищ Гудков вообще объявил путешествие в Англию, кто приведет двоих персонажей», – косноязычно говорят в интервью Симоньян насмерть запуганные мною «Петров» и «Боширов».

Во-первых, я бы на их месте сказал «спасибо»: еще не факт, что без такой огласки они сейчас бы вместо того, чтобы давать интервью, не лежали где-нибудь на дне Москвы-реки.

Во-вторых, теперь, после интервью, появляется куда больше вопросов, чем было раньше.

Начнем с очевидного: есть два простых гея, которые мучаются – куда бы им пойти, в какое СМИ. И выбирают не Первый и не Второй каналы, а «Рашу Тудэй», причем звонят напрямую ее главному редактору. Эта главный редактор объясняет, что ее телефон знает каждый курьер. Есть у меня в читателях курьеры, можете скинуть телефончик в комментарии? Я как журналист вам говорю: ни один нормальный «простой россиянин» сдаваться на «Рашу Тудэй не пойдет, просто ее не зная.

Дальше: ездили наши «туристы» в Солсбери якобы смотреть на собор. Вот только по британской версии до него так и не дошли. Окей, британцы лгут – но почему «Боширов» и «Петров» тогда не описывают свои впечатления от этого памятника архитектуры? Шпиль у него высокий – ну да, «Википедию» открывали, верю. А еще? Зато как только речь заходит о тренажерке, у «путешественников» загораются глаза. Что качаться они любят – видно. А остальное – нет.

Ведь, чтобы им поверили, они должны были бы рассказать о себе минимум информации, а не сетовать, что бояться, вдруг о подозрениях в их адрес узнают партнеры. По секрету всему свету интервью дают. Ну ведь не смешно же. Легенды нужно прорабатывать так, чтобы они звучали достовернее правды.

И что с ключевыми вопросами, так и не заданными Симоньян. Почему обратные билеты были куплены сразу на несколько вариантов отлета? Почему следы «Новичка» оказались в номере? Почему, в конце концов, не были показаны загранпаспорта?

Нет, друзья, так интервью не берутся и дела не делаются.

Но все же. Раз уж Путин лично, как сам вчера сказал, нашел «Боширова» с «Петровым», повторяю: Владимир Владимирович, приз ваш. Так как самолет у вас свой, Партия перемен организует вам экскурсию по Солсбери – посмотрите тот самый собор, чтобы в отличие от «Боширова» с «Петровым» могли его описать. Сейчас подыскиваем хорошего экскурсовода, оставайтесь на связи.