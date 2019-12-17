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    Думки вголос

    Путін збирається забрати з собою в могилу весь світ

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    • Розсилка
    Путін збирається забрати з собою в могилу весь світ

    «Після нас – тиша»

    Мовою оригіналу

    Реклама Ракетных войск стратегического назначения имеет «особую социальную значимость», поэтому под нее бесплатно выделены места в центре Москвы. Сама реклама – это фото пуска ракеты и фраза «После нас – тишина».

    Тут вроде бы все понятно, даже не скажешь про хрупкое дно: были и Путин с мультиками, и Жириновский с ядерным ударом по Стамбулу. Но есть все же пара новых деталей. В нашем стремительном пике их нельзя пропустить.

    Во-первых, слоган. Это, конечно, парафраз Калигулы: ‹После нас хоть потоп». Чем поздний путинизм отличается от позднего цезаризма? Калигула ввел в Сенат одного коня, а у нас в парламенте конюшня. Калигула не планировал утащить с собой в могилу весь мир, а Путин – очень даже.

    Если со всех сторон кричат «Нет Путина – нет России», то легко рождается чеканная формулировка «они сдохнут, а мы в рай».

    Во-вторых, «особая социальная значимость рекламы» (отдельно спрошу: рекламы чего?). Это ведь не для доедающих последний <...> без соли регионов повешен плакат. Это в центре Москвы. Для своих. Для тех, кто готов в рай.

    Я не хочу пугать, но задуматься стоит: найдется ли в нужный момент какой-нибудь капитан, который не нажмет кнопку по приказу из Кремля? Возможно, он – наш единственный шанс на спасение от социального государства особой значимости.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда Путін путінський режим
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