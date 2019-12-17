СБУ відкрило кримінальну справу через «робочий візит» депутата Держдуми на окупований Донбас (Документ) документ



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Олексій Журавльов (зліва) відвідав окуповану Луганщину в порушення українського законодавства

Українські спецслужби запідозрили Олексія Журавльова у незаконному перетині державного кордону

Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст. 332-2 ККУ («Незаконне перетинання державного кордону України») після відвідин депутатом російської Державної думи і голови шовіністичної партії «Родіна» Олексієм Журавльовим позицій російсько-терористичних сил у Золотому на Донбасі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь голови СБУ Івана Баканова, наданий на депутатський запит обранців з фракції «Європейська солідарність».

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У своєму запиті нардепи наголосили, що під час поїздки на окупований Донбас російського депутата супроводжували представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, що суперечить задекларованим принципам і зобов’язанням цієї організації.

Крім цього, Журавльова супроводжували представники фейкового спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Також в «Європейській солідарності» нагадали, що Олексій Журавльов голосував за анексію Росією Криму та Севастополя.

Зазначимо, на початку листопада з’явилось відео, як депутат російської Держдуми відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Крім того, цей росіянин зі значним ентузіазмом та цинізмом давав коментарі «пресслужбі» терористичного підрозділу «народна міліція ЛНР», також зустрівся з формальним ватажком «ЛНР», колишнім генералом СБУ Леонідом Пасічником, який порушив присягу та перейшов на бік окупантів.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з незаконною поїздкою депутата Журавльова на окуповану територію Донбасу в Золотому.

«Вважаємо цю поїздку грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України. Міністерство закордонних справ спільно з правоохоронними органами України перевіряє інформацію, не перебувала зазначена особа на ділянці розведення сил і засобів в районі н. п. Золоте Луганської області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.