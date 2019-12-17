«Квартал 95» вирішив порадувати Коломойського і присвятив нову знущальну пісню Гонтаревій

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Зображення: 24 канал

Цікаво, ці жарти також вичитували президент та перша леді?

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Интересно, когда Квартал типа извинялся, а на само деле продолжал издеваться над Гонтаревой, радуя Игоря Валерьевича, президент смеялся? Не зря ведь билет купил. Пришел отдохнуть, порадоваться родным шуткам бывших коллег.

Общие ценности, все дела, все родное. И интересно, эту шутку тоже вычитывали президент и первая леди? А может сами написали? Если вдруг было время. Или Кварталу это извинение Коломойский надиктовал, через Шефира. Не зря же он к нему ездит. И тоже сценарист.

Ведь зачем еще первому помощнику президента встречаться с бывшим собственником Приватбанка, человеком, которого очень хочет видеть ФБР. Не обсуждать же коррупционные схемы. Не про Центрэнерго же говорить. И не про то, чтобы Укрнафта не платила дивиденды. И не обсуждать решения судов в деле Приватбанка. Только не об этом.

Раз человек специалист по юмору, то значит Игорь Валерьевич встречается с ним как с профессионалом. Шутки подсказывает. То то чувство юмора квартала так соответствует чувству юмора Коломойского. Вот на самом деле, в чем секрет. Вот кто уже годами главный автор.

Джерело: блог Сергія Фурси

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