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    Думки вголос

    Російський депутат пропонує саджати за поширення чуток про підвищення цін

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Російський депутат пропонує саджати за поширення чуток про підвищення цін

    «А що ще ви вмієте робити? Ну, крім як саджати?» – Давити гусей трактором

    Мовою оригіналу

    Депутат-единоросс с характерной фамилией Выборный предложил сажать за распространение слухов о повышении цен. Идея, безусловно, продуктивная, но ее нужно доработать.

    Сажать синоптиков, предсказывающих плохую погоду. Сажать врачей, ставящих тяжелые диагнозы. Сажать… А в общем, зачем мелочиться? – Просто сажать (нужное вставить).

    И тогда, безусловно, заживем, депутат Выборный (22 года военной прокуратуры) зря законопроект не напишет. Хотя диагноз там один на всех.

    Знал бы Чернышевский, что к его вопросу «Что делать?» в XXI веке понадобится уточнение: «А что еще вы умеете делать? Ну, кроме как сажать?» – Давить гусей трактором. Да, точно, как я забыл-то.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим ціни
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