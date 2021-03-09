Російський депутат пропонує саджати за поширення чуток про підвищення цін

«А що ще ви вмієте робити? Ну, крім як саджати?» – Давити гусей трактором

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Депутат-единоросс с характерной фамилией Выборный предложил сажать за распространение слухов о повышении цен. Идея, безусловно, продуктивная, но ее нужно доработать.

Сажать синоптиков, предсказывающих плохую погоду. Сажать врачей, ставящих тяжелые диагнозы. Сажать… А в общем, зачем мелочиться? – Просто сажать (нужное вставить).

И тогда, безусловно, заживем, депутат Выборный (22 года военной прокуратуры) зря законопроект не напишет. Хотя диагноз там один на всех.

Знал бы Чернышевский, что к его вопросу «Что делать?» в XXI веке понадобится уточнение: «А что еще вы умеете делать? Ну, кроме как сажать?» – Давить гусей трактором. Да, точно, как я забыл-то.

Джерело: Эхо Москвы

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