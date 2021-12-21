Російський шоу-бізнес плавно переїжджає зі сцени у в'язницю та еміграцію
З ким ви, майстри культури?
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Нет, я не хайпую на Моргенштерне. И даже его не слушаю. Чтобы понять, что происходит с российским шоу-бизнесом, который плавно переезжает со сцен в тюрьму и эмиграцию, меломаном быть необязательно.
Достаточно просто посмотреть на число подписчиков того или иного юмориста-артиста-певца, а потом вспомнить: хвалил ли он власть? Рекламировал ли поправки, проявлял ли лояльность, подпрыгивая даже и без команды?
Если нет – добро пожаловать под каток. Не надо конкурировать популярностью с «Россией 1», а то и лично с дорогим Владимиром Владимировичем.
С кем вы, мастера культуры?
Вопрос сталинским времен становится все актуальнее. И молчание – уже не знак согласия, а боевая труба для следователя.
Джерело: Эхо Москвы