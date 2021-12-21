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    Думки вголос

    Російський шоу-бізнес плавно переїжджає зі сцени у в'язницю та еміграцію

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
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    Не треба конкурувати з &laquo;Росією 1&raquo;, а то й особисто з дорогим Володимиром Володимировичем - Російський шоу-бізнес плавно переїжджає зі сцени у в'язницю та еміграцію
    Не треба конкурувати з «Росією 1», а то й особисто з дорогим Володимиром Володимировичем
    фото: dailystorm.ru

    З ким ви, майстри культури?

    Мовою оригіналу

    Нет, я не хайпую на Моргенштерне. И даже его не слушаю. Чтобы понять, что происходит с российским шоу-бизнесом, который плавно переезжает со сцен в тюрьму и эмиграцию, меломаном быть необязательно.

    Достаточно просто посмотреть на число подписчиков того или иного юмориста-артиста-певца, а потом вспомнить: хвалил ли он власть? Рекламировал ли поправки, проявлял ли лояльность, подпрыгивая даже и без команды?

    Если нет – добро пожаловать под каток. Не надо конкурировать популярностью с «Россией 1», а то и лично с дорогим Владимиром Владимировичем.

    С кем вы, мастера культуры?

    Вопрос сталинским времен становится все актуальнее. И молчание – уже не знак согласия, а боевая труба для следователя.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Російський шоу-бізнес плавно переїжджає зі сцени у в'язницю та еміграцію