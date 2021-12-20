«Забороняють дихати». Скандальна Більченко поскаржилася на життя в «руском мире»

Більченко повідомила, що у Росії, яку вона так любить, зіткнулася з хвилею цькування

Колишня професорка Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Євгенія Більченко, яку зі скандалом звільнили за пропаганду «руского міра», переїхала до Росії. Проте там для неї життя виявилося нестерпним. Про це Більченко написала у Facebook.

Більченко повідомила, що у Росії, яку вона так любить, зіткнулася з хвилею цькування. «Мій єдиний гріх «Ру***ий мір». Я люблю його не так, як треба... Взагалі, треба мовчати, просто не освічуватися», – написала професор.

Вона уточнила, що їй заборонено не лише викладати у Росії, а й виступати зі своїми віршами. «Мої студенти з Києва та інших міст України, які ідеалізують Росію, кажуть: «Євгенія Віталіївно, ну ви вже викладаєте?» Мені дуже соромно відповідати: «Ні, і не буду». Я не хочу зневірювати їх у Росії як у місці. Але реальність пре з усіх дірок. Я не можу їм сказати, що мене не лише викладати не беруть, мені забороняють дихати», – написала Більченко. Вона уточнила, що у Росії зіткнулася із залякуваннями на адресу своєї сім'ї, чого з нею не було в Україні.

Зараз, за словами професора, вона живе на «жалюгідні дотації», які їй надсилають прихильники. Працювати руками Більченко не може, тому що, за її словами, у неї після переїзду до Росії почалися дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Медичного полісу вона не має. «Моє ліжко розташоване так, що одна рука тягнеться до чайника, а інша – до комп’ютера. Я із нього практично не встаю», – поскаржилася прихильниця «руского міра».

Вона уточнила, що в Україні сподівалася на допомогу проросійській партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Проте навіть представники цієї політичної сили не стали з нею зв'язуватися через «надто явний «руський світ». Жінці порадили «валити». «Не приїжджайте сюди», – констатувала Більченко.

Нагадаємо, у січні 2021 року Більченко в соціальних мережах опублікувала допис щодо Закону України «Про функціонування української мови як державної», в якому в неприпустимій і неприйнятній формі висловилася проти української мови, українських громадян та Української держави. Зокрема, Більченко заявила, що вважає Україну «онкохворою американською колонією».

Зазначимо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на провокаційні заяви професорки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці.

У липні вчена рада Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова ліквідувала кафедру культурології та філософської антропології скандальної викладачки Євгенії Більченко.