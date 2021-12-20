«Де схована смерть Кощея?» Світовий банк назвав слабкі місця путінської економіки

Економіст міжнародної банківської установи пояснив, які чотири чинники негативно впливатимуть на економіку країни-агресорки наступного року

Головний економіст Світового банку у Росії Девід Найт назвав основні ризики, шо загрожують російській економіці. Його слова наводить видання «Відомості».

На думку економіста, загроза розвитку пандемії тисне на російську економіку сильніше, ніж у низці інших країн. Експерт зазначив, що насамперед це пов'язано з низькими темпами вакцинації. Він також додав, що так чи інакше ділова активність уповільнюється та створюються ризики запровадження в країні нових обмежень у майбутньому.

На початку грудня Світовий банк опублікував доповідь, в якій йшлося про те, що темпи вакцинації в Росії не зміняться в 2022 році і значна частина населення залишиться нещепленою протягом більшої частини року. Тому Covid-19, як і раніше, становитиме велику небезпеку для здоров'я росіян, і влада може ввести постійні та періодичні обмежувальні заходи.

Найт також заявив, що в Росії наступного року інснуватиме високий ризик несподіваного сплеску інфляції. За його словами, це зумовлено тим, що країна-агресорка має величезну територію, у зв'язку з чим складніше оцінити повною мірою масштаб наслідків від розриву ланцюжків поставок. Представник Світового банку також попередив, що говорити про контроль над зростанням цін досить складно. За його словами, питання про те, як довго триватиме аномально висока інфляція, залишається відкритим.

У Світовому банку наголошують, що російській економіці може загрожувати запровадження нових міжнародних санкцій. Наголошується, що якщо великі країни або блоки країн введуть обмежувальні заходи, це теж негативно позначиться на російській економіці.

Також серед найнебезпечніших для Росії ризиків Найт назвав енергоперехід. За його словами, цей процес є загрозою для Москви в довгостроковій перспективі, але його темпи можуть прискоритися. Раніше у жовтні уряд Росії погодив стратегію низьковуглецевого розвитку Росії до 2050 року. 2060 року країна планує досягти вуглецевої нейтральності.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила про готовність США запровадити нові санкції проти Росії через Україну.

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