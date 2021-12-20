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    При Україні такого не було. Як в анексованому Криму забороняють мітинги та протести

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    Активістка Олена Гукова на одиночному пікеті в анексованій Ялті - При Україні такого не було. Як в анексованому Криму забороняють мітинги та протести
    Активістка Олена Гукова на одиночному пікеті в анексованій Ялті

    Російська влада в Криму активізм вважає західними провокаціями

    «Сидіти вдома і не в'якати» – це цитата пенсіонерки з Ялти про свободу слова та діяльність активістів у Криму.

    «Нас просто душать. За України такого не було» – каже кримський отаман та громадський діяч Сергій Акімов.

    Російська влада в Криму проблем зі свободою слова та правом на мирний протест не бачить. Більше того, активізм вважають західними провокаціями.

    На півострові зараз заборонені збори та мітинги, під тиском поліції навіть поодинокі пікети. Щоб боротися з незгодними, підконтрольна Кремлю влада Криму зловживає коронавірусними обмеженнями і майже викорінила свободу мирних зборів на півострові.

    Нагадаємо, в окупованому Сімферополі ввечері 17 грудня звільнили громадського захисника та координатора «Кримської солідарності» Мустафу Сейдалієва, який відбув адміністративний арешт за допис у соцмережі, датований 2012 роком

    Джерело: Крим.Реалії

    Теги: Крим Росія протест активісти
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    При Україні такого не було. Як в анексованому Криму забороняють мітинги та протести