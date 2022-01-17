У Росії за минулий рік владою були розгромлені всі залишки легальної політики

Якщо людина у РФ хоче брати участь у політиці, вона одразу може йти здаватися до поліції

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Памятные даты российской политики с каждым годом звучат все страшнее. У нас есть дни убийств и дни арестов, дни разогнанных митингов и дни украденных выборов. А вот дней, которые давали бы надежду, – нет.

Сегодняшний день – прилета и задержания Навального – еще одна дата этого скорбного календаря. За прошедший год остатки легальной политики были разгромлены. «Открытая Россия», ФБК, – все организованные структуры были так или иначе уничтожены, и теперь, если человек хочет участвовать в политике, он сразу может идти сдаваться в ближайшее ОВД.

Поэтому если раньше героями новостей были депутаты, кандидаты на выборах, общественные деятели, то теперь героями стали жертвы: политзаключенные, иноагенты и эмигранты.

Да, конечно, все это было и раньше, но ускорилось, сжалось пружиной за минувший год, когда власть решила больше не играть в кошки-мышки с обществом, а объявить ему открытую войну. И Навальный на ней стал одним из главных пленников.

Все эти суды и колонии – это просто плен, побег из которого может быть либо в могилу, либо в эмиграцию.

Тут нужно было бы сказать, что «да мы! да их!», но закидыванием шапками сражения не выигрывают. Единственное, что мы обрели за этот год, – утрату иллюзий. Она стоит дорого, но только этого мало.

Теперь нам пора прекратить отступление, пересчитать свои силы и собраться. И друг с другом, и с духом.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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