Кремль прокоментував повернення Порошенка в Україну

П'ятий президент повернувся в Україну вранці 17 грудня

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не стежить за ситуацією з поверненням в Україну п'ятого президента Петра Порошенка. Про це він заявив журналістам, повідомляє «Тасс».

«Ні, ми за цим не стежимо», – сказав речник Кремля.

Пєсков зазначив, що, незважаючи на те, що Порошенко перебуває в опозиції до Зеленського, «це не питання для того, щоб ми (Кремль, – ред.) пильно за цим стежили».

Зазначимо, Печерський райсуд Києва оголосив перерву у справі про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку.

Перед перервою адвокати лідера «Євросолідарності» наголосили, що їхньому підзахисному не вручали підозру у державній зраді. Також вони попросили оголосити перерву, щоб ознайомитися з дев'ятьма томами справи. Суддя задовольнив прохання.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, близько 11:00 Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу. Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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