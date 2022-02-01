Польща закрила в'їзд до ЄС опальному депутату Держдуми

Російський депутат спробував потрапити до Фінляндії, однак його шенгенську візу заблокували

Польська влада закрила в'їзд до Євросоюзу скандальному депутату Держдуми РФ Віталію Мілонову, заблокувавши його шенгенську візу. Про це російський депутат розповів виданню Znak.

За словами Мілонова, про заборону на в'їзд до ЄС він дізнався, коли спробував потрапити до Фінляндії.

Причиною такого рішення депутат Держдуми вважає свої образливі висловлювання на адресу польських прикордонників.

«У мене було запрошення з боку уряду Фінляндії… Санкції ускладнять мою роботу у групі дружби з Фінляндією. Але загалом я не засмучений. Країни, з якими маю особливі стосунки, не входять до зони шенгену: ЦАР, Вірменія, Ліван, Малі. Вже 200 років до Європи не їздив. Окрім Фінляндії»,– сказав Мілонов.

Раніше у листопаді 2021 року одіозний депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов вирушив до Білорусі та звернувся зі смішною промовою до польських прикордонників.

«Ви стали частиною Євросоюзу – отримуйте. Вони вас змусять зректися Христа, вони вас змусять визнати одностатеві шлюби. Вони будуть забирати ваших дітей і віддавати одностатевим сім'ям, тому що для них ваші сім'ї будуть занадто жорсткі. Вони будуть віддавати їх у толерантні одностатеві сім'ї. Ви втратите ваших дітей», – заявив депутат польським прикордонникам.

Також депутат Державної думи РФ Віталій Мілонов опинився в епіцентрі чергового скандалу. Він потрапив на відео, де зафіксовано його конфлікт та бійку зі співробітниками спецстоянки в Кіровському районі Санкт-Петербурга.