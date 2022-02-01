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    Думки вголос

    Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
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    Зеленському хоча б доповідають, який ефект у світових ЗМІ мають його публічні виступи? - Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського
    Зеленському хоча б доповідають, який ефект у світових ЗМІ мають його публічні виступи?
    фото з відкритих джерел

    Потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором

    Кажуть, нема лиха без добра. Адже криза – це не лише випробування, а й можливості. І концентрацією військ Путін досяг зворотного. Він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги Україні. В тому числі і допомоги військової.

    Але я наголошую, що це сталося не завдяки, а всупереч українській владі. Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії?

    Багато хто з нас цими днями відчував «іспанський сором». І хай пробачить мене Іспанія, вона тут не до чого. В даному випадку вислів слід розуміти, що «накосячив» Офіс президента, а червоніємо всі ми – українці.

    «Європейська Солідарність» ще з листопада вимагала від Зеленського скликати Раду безпеки ООН. Вчора це засідання відбулося, але не на вимогу Києва, а на вимогу наших партнерів Сполучених Штатів.

    І от момент ганьби, коли представник Росії козирі наших союзників криє цитатами Зеленського та його міністрів, нібито жодної посиленої небезпеки і загрози з боку Росії немає

    Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ, крім Патрушева, який його похвалив. Зеленському не дано зрозуміти, що потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором. Маємо виступати єдиним фронтом з Заходом, всередині України і самі посилювати армію України.

    Збільшення чисельності – це не «відосик» президента з указом. Це – повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проект бюджету, підтримайте його.

    Неприпустимою є бездіяльність парламенту.

    Слава Україні!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗМІ ООН Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Весь світ був у шоці від пресконференції Зеленського