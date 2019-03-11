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    Думки вголос

    Чи реалізується кремлівський сценарій для виборів в України?

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Чи реалізується кремлівський сценарій для виборів в України?

    Москва хоче, щоб світова спільнота не визнала вибори легітимними

    Мовою оригіналу

    Относительно «кремлевского сценария» для выборов в Украине

    Спровоцированный Москвой скандал с отказом Киева допустить к мониторингу президентских выборов граждан РФ в роли «наблюдателей ОБСЕ» не стоит вырывать из контекста общего плана Кремля. Следующий шаг (и он уже осуществляется) – провокация заведомо ожидаемой негативной реакции Украины на приезд в нашу страну одиозных западных журналистов, «засветившихся» в Крыму и ОРДЛО, как и представителей собственно российских пропагандистских СМИ.

    Все это - подготовка мирового сообщества со стороны российского руководства к жёсткой позиции Москвы о признании выборов президента Украины «нелегитимными». Т.е. не просто якобы прошедших с какими-то нарушением демократических норм, а именно как таких, которые «не отражают волю граждан Украины».

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    Разработка и реализация этого проекта уже идет полным ходом. Одной из технологий будет использование контролируемых российскими спецслужбами интернет-площадок, в том числе Telegram-каналов, для якобы «объективного» и «незаангажированного» опроса избирателей в день голосования.

    Основной целью таких манипуляций будет получение картинки о «реальной» низкой явке граждан Украины на выборы. После этого стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и «циничной подтасовке Киевом результатов выборов».

    По замыслу кремлевских политтехнологов и аналитиков спецслужб РФ, реализация данного проекта позволит влиять на политическую ситуацию в Украине при любом исходе выборов. В т.ч. с целью дестабилизации ситуации – для продвижения на парламентских выборах в Украине «партии мира и стабильности», то есть своей пятой колонны.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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