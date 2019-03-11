Бойовик з Луганщини здався СБУ і злив російських кураторів



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Фото: ssu.gov.ua

За свідченнями затриманого бойовика, командирами інженерно-саперної роти та «4-ї окремої мотострілецької бригади» є кадрові військові ЗС РФ

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з військовими ЗСУ здобули чергові докази участі військовослужбовців ЗС РФ у бойових діях на території тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на початку 2016 року житель Стаханова вступив до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів. Спочатку чоловік служив у так званій інженерно-саперній роті, дислокованій в окупованому Луганську, а потім у «4-й окремій мотострілецькій бригаді».

За свідченнями перебіжчика, командирами обох підрозділів є кадрові військові ЗС РФ. Зокрема один із росіян особисто керував військовими навчаннями терористів на території окупованого Лутугинського району та відповідав за переміщення російської спецтехніки з Таганрога Ростовської області до Луганська.

Зазнавши фізичних знущань та моральних принижень від «керівного складу», бойовик усвідомив хибність свого рішення та вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію.

Військовослужбовці ЗСУ затримали чоловіка під час перетину лінії розмежування та передали співробітникам Служби безпеки України.

Наразі у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України колишній бойовик активно співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів російських військових та їх маріонеток в ОРДЛО.

Служба безпеки нагадує, що особи, які добровільно поінформували правоохоронні органи про здійснення терористичної діяльності і сприяли її попередженню або припиненню, та якщо в їхніх діях немає складу іншого злочину, звільняються від кримінальної відповідальності.