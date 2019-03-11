САП розслідує справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації Богомолець



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Народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець

Підозри кандидату у президенти Ользі Богомолець наразі не оголошували

Антикорупційні органи розслідують кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації кандидатом у президенти України, народним депутатом Ольгою Богомолець, про підозру її не повідомляли, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

«Розслідується фактове кримінальне провадження за ст.366-1 КК - декларування недостовірної інформації. Підозри наразі не оголошували», - повідомили у прокуратурі в понеділок.

Нагадаємо, 10 січня Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата від Блоку Петра Порошенка Ольгу Богомолець кандидатом у президенти на вибори 31 березня.

Кампанія з виборів президента України стартувала 31 грудня 2018 року. Висування кандидатів політичними партіями або шляхом самовисування та подання кандидатами документів до ЦВК триватиме до 3 лютого 2019 року. Перед поданням до Центрвиборчкому документів кандидат або партія, що його висунула, має внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн.

Реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.

Президентські вибори призначено на 31 березня 2019 року.