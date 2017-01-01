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    Думки вголос

    Втеча ватажка «ЛНР» Плотницького. У Кремля є два варіанти

    Про «переворот» у Луганську
    Ситуація наразі заморожена. Зрозуміло, що люди Корнета фактично взяли під контроль Луганськ, контролюють практично всі «адміністративні» і псевдодержавні структури управління. Швидше за все, зараз Плотницький буде вести в Москві торг (матеріал було написано до появи новини про відставку ватажка ЛНР) саме за те, щоб залишитися
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • 25 Листопада, 07:04
    • Розсилка
    Екс-ватажок луганських бойовиків Плотницький
    Фото: EPA/UPG
    Екс-ватажок луганських бойовиків Плотницький

    Про «переворот» у Луганську

    Ситуація наразі заморожена. Зрозуміло, що люди Корнета фактично взяли під контроль Луганськ, контролюють практично всі «адміністративні» і псевдодержавні структури управління. Швидше за все, зараз Плотницький буде вести в Москві торг (матеріал було написано до появи новини про відставку ватажка ЛНР) саме за те, щоб залишитися «легітимним». На яких умовах, незрозуміло.

    Ми знаємо, що головний аргумент на його користь – це те, що його підпис стоїть під Мінськими угодами. І у Москви зараз є два варіанти. Або якимось чином Плотницького повернути на місце, але при цьому незрозуміло, якими будуть взаємини далі з тими силовими структурами, які контролюються ФСБ, оскільки конфлікт вже продемонстрував свою гостру фазу. Або, що мені здається більш логічним, об'єднати ЛНР і ДНР під керівництвом Захарченка.

    За нашими даними, у вищому керівництві ЛНР на цей момент існують серйозні побоювання з приводу можливих зачисток людей, що якимось чином пов'язані з Плотницьким, тобто людей з його орбіти. Також поширювалася інформація – знову-таки, у вигляді чуток серед керівництва – про те, що Захарченко насправді копав під Плотницького як мінімум останніх півроку, тобто постійно на зустрічах з російськими кураторами під час візитів до Москви розповідав про те, що Плотницький не в змозі контролювати ситуацію на окупованій частині Луганської області.

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    Наразі немає інформації, що Захарченко інспірував ті події, які відбулися в Луганську, або, скажімо так, готував нинішні події разом з Корнетом. Але те, що ФСБ виявилася, на диво, готовою до подій у Луганську (тобто моментально перекинула частину сил і засобів, зокрема свій спецназ, на територію, підконтрольну ЛНР), і те що в ніч з 22 на 23 листопада сталася серія диверсій і терактів, спрямована проти «органів управління 1-го армійського корпусу ДНР», у чому, за нашими даними, були задіяні люди з тієї частини «армійського корпусу ЛНР», яка була і залишається лояльною Плотницькому – все це свідчить про те, що цей конфлікт назрівав давно, і Захарченко був до нього готовий однозначно.

    Як мені здається, об'єднання ЛНР і ДНР – це найбільш логічний і вигідний для Москви варіант на цей час. У такому разі підпис Захарченка, який стоїть під Мінськими угодами, залишається чинним, оскільки він вже буде ватажком єдиного утворення – не знаю, як вони його назвуть. А для російських військових, що ЛНР і ДНР були окремо, що вони будуть разом – немає абсолютно ніякої різниці. Виникає проблема розподілу сфер впливу між ФСБ і Головним розвідувальним управлінням Генштабу ЗС РФ. Але на території, підконтрольній ДНР, це давно вже вляглося – кожен відповідає за своє, куратори від обох відомств приставлені до конкретних «керівників». Очевидно, в ЛНР відбудеться певний перерозподіл. Як воно буде здійснюватися, я наразі сказати не можу. Думаю, що на ЛНР просто перекладуть кальку з ДНР.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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