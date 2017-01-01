Ватажок терористів «ДНР» прокоментував відставку Плотницького

Захарченко заявив, що готовий об'єднатися з «виконуючим обов'язки голови» «ЛНР».

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко привітав зміну керівництва в «ЛНР»– Леоніда Пасічника, який замінив ватажка Ігоря Плотницького. «Шановний Леоніде Івановичу, вітаю вас зі вступом на посаду «виконуючого обов'язки голови» «ЛНР». В умовах війни й економічної блокади це важке



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Захарченко заявив, що готовий об'єднатися з «виконуючим обов'язки голови» «ЛНР».

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Ватажок терористів «ДНРОлександр Захарченко привітав зміну керівництва в «ЛНР– Леоніда Пасічника, який замінив ватажка Ігоря Плотницького.

«Шановний Леоніде Івановичу, вітаю вас зі вступом на посаду «виконуючого обов'язки голови» «ЛНР». В умовах війни й економічної блокади це важке завдання, але я впевнений, що ви з честю впораєтеся з нею», – сказав ватажок «ДНР».

Окрім того, Захарченко заявив, що готовий об'єднатися з Пасічником, щоб будувати «мирне життя» на Донбасі.

Так званий «голова «Народної ради ДНР» Денис Пушилін додав, що професіоналізм «в. о. ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника буде корисним взаємовигідній співпраці між превдореспубліками.

«Леоніде Івановичу! На ваші плечі покладена величезна відповідальність за мир і добробут громадян «ЛНР», відновлення економіки і створення умов для політичного врегулювання конфлікту», – сказав Пушилін.

21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську