Єгор Чернєв народний депутат України IX скликання,  Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

Європа починає планувати своє майбутнє без США

Мюнхенське прозріння. Європа готується жити без США?
фото: depositphotos.com

Час ставати дорослими

У той час, як на відкритих майданчиках Мюнхенської конференції точилися зважені цивілізовані дискусії, на закритих зустрічах та у кулуарах європейці буквально «розривали» представників американського істеблішменту, фактично звинувачуючи їх у зраді України та Європи.

Якщо минулого року я спостерігав, як деякі представники США у Мюнхені поводили себе зверхньо та іноді навіть по-хамськи, критикуючи європейців, то цього разу ролі змінилися, і обструкції зазнали тепер гості з-за океану.

Адже європейці чудово розуміють, що був розрахунок на те, що важка ситуація на фронті, в економіці та енергетиці, доповнена дефіцитом ракет до ППО, змусить Україну до виконання російських вимог.

І що мир на умовах кремля планується досягти у тому числі і за рахунок безпеки самої Європи. Саме тому одною з відповідей Європи стало виділення нам додаткових 90 млрд євро, що звело нанівець багато зусиль з примусу нас до капітуляції. І тепер Європа починає планувати своє майбутнє без США.

Сумно визнавати той факт, що нова американська адміністрація не підтримує нас та європейців так, як раніше. Тим більше, що США мають дійсно критичний для нас важіль впливу на ситуацію – поставки ракет до систем Patriot.

Але час ставати дорослими. Час ставати суб'єктними і, усвідомлюючи свої сили та можливості, йти своїм власним історичним шляхом з тими, хто розділяє з нами цінності, ризики та інтереси.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
